Warum das schöne Maastricht einfach zum Anbeißen ist

Maastricht. Außer Pommes und Frikandel können die Holländer in der Küche nichts – so weit das Klischee. Nicht nur in Maastricht sieht das ganz anders aus...

Wer durchs wunderschöne historische Zentrum Maastrichts schlendert, kommt unweigerlich hier vorbei: die Bischofsmühle – oder Bisschopsmoolen – im idyllischen Jekerkwartier liegt mitten im Herzen der Hauptstadt der Provinz Limburg. Hinten im Hof zeugt das riesige Mühlenrad für traditionelle Handwerkskunst. Im Mühlencafé selber kann man sich dann kaum entscheiden, was man zuerst probieren soll, so verlockend sehen all die Brote, Brötchen, Kuchen und Torten in dem kleinen Raum aus.

Dabei winkt man als Deutscher doch eigentlich ab, wenn man ans Backwerk in unserem Nachbarland denkt. Wer hat nicht schon in einer einfachen Frühstückspension oder im Supermarkt auf dem Zeltplatz beim Anblick eines labbrigen Rosinenstutens gedacht: Wie gut, dass ich bald zu Hause bin und meine gesunden Zähne wieder in ein knackiges Vollkornbrot hauen kann!

Vom Bier zum Dinkelbrot

So weit zu den Klischees, die sich bei uns erstaunlicherweise immer noch hinsichtlich der niederländischen Küche ganz allgemein halten. Denn natürlich haben sich die Niederländer längst von weißen Pappbrötchen und Frikandel mit Pommes „aus der Wand“ verabschiedet – zumindest diejenigen, denen hochwertige Ernährung ein echtes Anliegen ist.

Maastricht ist hierfür der perfekte Ort. Hier, ganz im Süden der Niederlande und nahe an der Grenze zu Belgien und nicht weit entfernt von Aachen, hat sich eine richtige Genießerkultur entwickelt. Wie kein Zweiter hierfür steht Frank van Eerd. Der heute 53-Jährige, der schon als Kind in der Bäckerei seines Opas aushilft und 1999 als Bäckermeister seine ersten Dinkelbrote backt, wird als Pionier in der Branche von vielen belächelt. Seine Laibe aus ursprünglichem Getreide und frei von künstlichen Zusatzstoffen aber finden schnell immer mehr Liebhaber. Zunächst bedient er seine Kunden über einen Onlineshop – dann kauft er die älteste Mühle der Niederlande, die im 14. Jahrhundert gebaute Bisschopsmolen. Früher wurde hier das Mehl für die Bierindustrie gemahlen, als aber irgendwann die Brauereien in der Stadt nach und nach schließen, wird auch die Bischofsmühle nicht mehr gebraucht.

2005 übernimmt Frank van Eerd die Mühle – es ist der Beginn einer reinen Erfolgsgeschichte. Der Bäcker mit der Vorliebe für Dinkel und andere alte Weizensorten, die in der Gegend angebaut werden, hat inzwischen etliche Preise für seine köstlichen Produkte abgeräumt. Er gehört auch zu den Gründern des GrainLabs, ein Wissenschaftszentrum, in dem Verbraucher, Getreideverarbeiter wie Bäcker, Bierproduzenten, Nudelhersteller und Verpackungshersteller mit Wissenschaftlern, Angehörigen der Gesundheitsberufe und Sportexperten zusammenarbeiten.

Eine besondere Spezialität, die typisch ist für die Region und von Frank van Eerd natürlich handgemacht wird, ist der Cherry Pie. Sogar die Kirschen für diese köstliche Tarte kommen aus der Gegend – unbedingt probieren, wenn Sie einmal vor Ort sind!

Weinanbau seit über 40 Jahren

Zum Kuchen passt natürlich am besten ein Kaffee. Aber später am Tag haben Maastricht-Besucher ja vielleicht auch noch Lust auf ein Gläschen Wein? Wer da auf die Idee kommt, der wächst hier um die Ecke, muss schon ein Insider sein. Doch schon seit 1976 wird in Maastricht Wein angebaut, damit ist der Apostelhoeve der älteste Weingarten der Niederlande.

Mathieu van Hulst schneidet die Trauben auf seinem Weingut Apostelhoeve, das auf dem Louwberg hoch über Maastricht liegt. Foto: JaN

Die niederländische Weintradition hat ihren Ursprung bereits in der Römerzeit, ehe nach dem Mittelalter andere Formen der Landwirtschaft Einzug erhielten. 1970 kehrten die ersten Reben an die Südhänge des Jekerdal am Apostelhoeve zurück. Oben auf dem Louwberg mit bestem Blick auf die Maas und die schöne Stadt am Fluss, wachsen auf inzwischen 14 Hektar fünf verschiedene Rebsorten: Müller-Thurgau, Auxerrois, Riesling, Weißburgunder und seit diesem Jahr Viognier. Daraus gewinnen Mathieu van Hulst, der das Weingut von seinem Vater Hans übernommen hat, und seine Mitarbeiter sechs trockene Weißweine: Müller-Thurgau , Auxerrois , Apostelhoeve Cuvée XII, Riesling, Pinot Gris und Pinot Gris Barriques. Außerdem sind zwei Schaumweine im Angebot: der Riesling Brut und der Apostelhoeve Cuvée XII Brut. „Wir verkaufen 120.000 Flaschen pro Jahr, jedes Jahr steigend“, verrät Mathieu van Hulst. Er hat sein Wissen um Rebstöcke, Trauben und Kelterung im französischen Alsace, in Luxemburg und im Ahrtal erlernt.

Dass in den Niederlanden Wein angebaut wird, hat auch mit dem Klimawandel zu tun. Selbst auf Texel, 300 Kilometer nördlich von Maastricht, gibt es ja ein kleines Weingut. Außerdem wird unter anderem in Groesbeek in der Nähe von Nimwegen angebaut. Am Apostelhoeve wird ein Teil der Lese im eigenen Shop verkauft. Der Rest geht an ausgewählte Restaurants und Hotels in Maastricht oder werden über den Onlineshop vertrieben. Auf dem Weingut werden zudem Führungen angeboten.

