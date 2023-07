Das Unglück ereignete sich in den französischen Alpen (Symbolbild).

Unfall Wanderer aus den Niederlanden in Alpen tödlich verunglückt

Aus den Niederlanden. In den französischen Alpen ist ein Mann tödlich verunglückt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und es der 25-jährigen Reisebegleitung geht.

Ein Wanderer aus den Niederlanden ist in den französischen Alpen tödlich verunglückt. Wie Polizei und Feuerwehr am Dienstag mitteilten, wurde der 28-jährige Mann am späten Montagnachmittag im Tal Haut-Giffre im Département Haute-Savoie von einem durch Starkregen ausgelösten Steinschlag getroffen.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Bergpass Pas du Boret auf 1200 Metern Höhe. Der Mann wurde demnach von den Geröllmassen getroffen, woraufhin er schwer stürzte und starb.

Seine 25-jährige Begleiterin, die ebenfalls aus den Niederlanden stammt, erlitt demnach Verletzungen im Gesicht und einen Schock. Am Montag hatte es in weiten Teilen Frankreichs geregnet. In Ostfrankreich gab es teils heftige Gewitter. (AFP)

