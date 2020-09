Zur Wahl: Wählen Sie das hässlichste Rathaus der Region!

An Rhein und Ruhr. Nicht jedes Rathaus der Region ist ein Schmuckstück. Deswegen suchen wir heute den furchtbarsten Rathausbau - stimmen Sie ab und gewinnen Sie!

Der Ausdruck „repräsentative Demokratie“ bezieht sich nicht unbedingt auf die Gebäude, in denen die Repräsentanten arbeiten. Das jedenfalls ist unser Eindruck, als wir im Vorfeld der Kommunalwahl durchs Bildarchiv pflügten, um zu schauen: Um welche Rathäuser geht es da eigentlich morgen?

Das Land NRW hat kürzlich das schönste Rathaus gesucht und das Volk entschied sich für jenes in Recklinghausen. Aus unserer Region waren Mülheim, Goch und Wesel im erweiterten Favoritenkreis. Genauso wie Isselburg, das allerdings ein wenig geschwindelt hat, indem es das Rathaus im Ortsteil Anholt ins Rennen schickte. Wenn Sie hier den Isselburger Neubau sehen, ahnen Sie warum.

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Auch hier wird regiert: Das Kreishaus in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Weeze. Foto: NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Der Rathausvorplatz ist brandneu, das Rathaus von Kamp-Lintfort nicht unbedingt. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Sonsbeck. Foto: Wolfgang Krause / NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Hamminkeln. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Zu scbön für die vorderen Plätze oder? Das Rathaus von KerkenVon meinem iPhone gesendet Foto: Anika Bloemers / NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Strenggenommen kein Rathaus, aber trotzdem der Bausünden-Wahl würdig: Das Kreishaus in Kleve. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus in Alpen. Foto: Wolfgang Krause / NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Okay, als Bausünde fast chancenlos - allein schon wegen der Postanschrift: "An der Herrlichkeit 7-9" liegt das Rathaus von Issum. Foto: Volker Herold / FFS

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Hier das Rathaus von Straelen. Foto: Ralf Rottmann / FFS

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Kranenburger Rathaus. Foto: NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Uedem. Foto: Thomas Momsen

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Wachtendonk. Foto: Albers, Marc / FFS

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Von oben herab: Das Rathaus von Rheurdt - das ist das gelbe Gebäude. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus Essen: Das höchste der Republik, okay. Aber das Hässlichste? Foto: Verena Lörsch / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Blick von Süden auf das Rathaus von Oberhausen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Und so sieht bekanntlich das Rathaus von Müöheim an der Ruhr aus. Zu schön für eine Bausünde? Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! 125 Jahre alt - und vielfach saniert: Das Rathaus von Duisburg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Trotz etwas moderner Anbauten wohl keine Chance als Top-Bausünde: Das Rathaus Düsseldorf. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das derzeit neueste Rathaus von Moers. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus Neukirchen-Vluyn. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das alte Rathaus in Rheinberg. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus in Geldern. Foto: Thorsten Lindekamp / NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das kernsanierte Kevelaerer Rathaus. Foto: KB

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Goch, der Neubau jedenfalls. Foto: NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus in Bedburg-Hau. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Blick auf das Rathaus in Kleve. Foto: Andreas Gebbink

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus in Voerde. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus Wesel - zugegeben, es gibt noch einen Altbau, der aber ist zu schön... Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Auch berühmt: Das Rathaus in Kalkar. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Blick von ganz oben: Das Rathaus von Rees. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus von Schermbeck. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Mit dem schönen Rathaus im Ortsteil Anholt chancenlos, daher hier das Rathaus von Isselburg. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Wählen Sie die hässlichsten Rathäuser der Region! Das Rathaus in Emmerich am Rhein. Foto: Michaelis, Judith (JM) / NRZ

Der Wettbewerb „Wer hat den Längsten?“ hat die Stadt Essen mit ihrem gewaltigen Turm entschieden und das mutmaßlich neueste Rathaus steht in Moers - die Stadt baut ja gefühlt für jede Generation ein neues Rathaus. Zum Trost für die morgen frisch (wieder-)gewählten Ratsdamen und -herren: : Es ist nicht das Aussehen, entscheidend ist beim Rathaus ja, was vorn und hinten rauskommt, rein inhaltlich.

Jetzt aber haben Sie, liebe Leserinnen und Leser die Wahl: Suchen Sie sich in der Fotostrecke das hässlichste Rathaus aus - und nennen Sie es als Antwortmöglichkeit in unserem Gewinnspiel. Unter allen Einsendern verlosen wir drei Bücher des Dumont-Verlags, die Sie so richtig in Architektursünden schwelgen lassen: Hier geht es direkt zum Gewinnspiel und zur Umfrage.