Castrop-Rauxel. Die Bäume für das geplante Wohnprojekt in Castrop-Rauxel dürfen vorläufig nicht gefällt werden, so das Gericht. Klage hat Aussicht auf Erfolg.

Die alte Eiche in Castrop-Rauxel, die seit Oktober 2019 Aktivist Hambi Potter besetzt hält, ist vorerst gerettet. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat in einer Verhandlung am Donnerstag den Antrag des Investors Dreigrund Development aus Herne abgelehnt, die Bäume auf dem Gelände per Eilbeschluss sofort zu fällen.

Für das Projekt „Wohnen an der Emscher“ sollten mindestens rund 80 Bäume gefällt werden, darunter auch die geschätzt rund 250 Jahre alte Eiche. Die Stadt Castrop-Rauxel hatte dem Investor eine Ausnahme von der Baumschutzsatzung erteilt. Dagegen hatte der BUND NR W vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt. Der Investor hatte im Januar trotz der laufenden Klage beantragt, die Fällung zu erlauben. Das lehnte das Gericht nun ab. Ab dem 1. März dürfen wegen des Beginns der Brutzeit keine Fällungen mehr durchgeführt werden.

Hambi Potter lernt Sprachen und studiert Gesetzestexte im Baum

Außerdem deutet das Gericht in einer Pressemitteilung an, dass die Klage des BUND voraussichtlich Erfolg haben werde, weil der Bebauungsplan der Stadt Castrop-Rauxel einen Fehler bei der Öffentlichkeitsbeteiligung enthalte. Die Folge: Für einen kleineren Teil der betreffenden Fläche gelte die Baumschutzsatzung gar nicht.

„Das Urteil ist eine schallende Ohrfeige für eine Politik, die ausschließlich Investoren-Interessen vertritt und am liebsten jeden Quadratmeter Natur zubetonieren möchte“, sagte der stellvertretende BUND-Landesvorsitzende Thomas Krämerkämper in einer Pressemitteilung. „Wir bleiben aber gesprächsbereit, um eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden. Klar ist, die Alte Eiche muss bleiben.“

Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichtes kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster eingelegt werden.

Hambi Potter hatte gegenüber der Redaktion vor kurzem angekündigt, die Eiche noch mindestens bis zum Schluss der Fällsaison Ende Februar zu besetzen. In einer Hängematte im Baum lernt er Sprachen, Gitarre oder studiert Gesetzestexte.

Vor dem OVG in Münster läuft ein weiteres Verfahren. Der BUND hat ein sogenanntes Normenkontrollverfahren eingeleitet. Die Entscheidung dazu steht noch aus.