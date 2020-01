Selbstverteidigung Von Extremisten bedroht: Bürgermeister will Waffenschein

Düsseldorf. Ein Bürgermeister wird von Rechtsextremisten bedroht. Er will sich mit einer Waffe schützen - was die Polizei verbietet. Dagegen klagt der Mann.

Der Bürgermeister einer Kommune im Rheinland hat zum Schutz vor Rechtsextremisten einen Waffenschein beantragt. Weil ihm die zuständige Polizeibehörde die Erlaubnis verweigert, klagt er nun vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht.

Es gehe um den großen Waffenschein, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Der Bürgermeister führe an, aus dem rechten Spektrum bedroht zu werden. Die Verhandlung sei in zwei Wochen (21. Januar).

Er persönlich halte nichts davon, wenn sich Mandatsträger bewaffnen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Wenn es Anhaltspunkte für Gefährdungen gibt, werden alle nötigen Maßnahmen ergriffen.“ Betroffene könnten sich jederzeit an die Polizei wenden. Die „Rheinische Post“ (Bezahlinhalt) hatte zuvor berichtet. (dpa)