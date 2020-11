Wenn am kommenden Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer über die Corona-Maßnahmen für Dezember und wohl auch darüber hinaus entscheiden, dann blickt fast die gesamte Nation nach Berlin. So auch Rainer Gansel aus Neukirchen-Vluyn.

Der 52-Jährige ist aktuell gleich zweifach vom sogenannten „Lockdown light“ betroffen. Einerseits hat er Verständnis dafür, dass Kontakte vermieden werden müssen, um das Virusgeschehen einigermaßen kontrollieren zu können. Doch eine bisschen besser funktionierende Kommunikation von Seiten der zuständigen Stellen würde er sich schon wünschen. „Ich weiß manchmal nicht, wo ich dran bin“, verrät Rainer Gansel.

Feste Stelle aufgegeben

25 Jahre lang arbeitet er bei Dr. Oetker in Moers im Lager. Dann gibt er seinen sicheren Job auf und macht sich Anfang dieses Jahres selbstständig. Eine mutige Entscheidung, schon in normalen Zeiten, doch schon seit drei Jahren ist Rainer Gansel quasi auf einer halben Stelle Unternehmer.

2017 findet er Gefallen an einem Objekt an der Pascalstraße, eine leerstehende Halle, in der sich früher einmal ein Indoor-Spielplatz befand. Er nimmt 100.000 Euro in die Hand, um das Gebäude in den „Fußballpark Neukirchen-Vluyn“ umzuwandeln. Auf vier schicken Kunstrasen-Spielfeldern können sich Freizeitkicker hier seitdem austoben. Die kleine Gastronomie in dem Familienbetrieb schmeißen die beiden Töchter – bis Corona das Geschäft komplett zum Erliegen bringt. „Beim ersten Lockdown im Frühjahr habe ich sofort die Coronahilfe beantragt. Das Geld, 9.000 Euro, war auch innerhalb weniger Tage auf dem Konto, doch erstens reicht das ja hinten und vorne nicht und zweitens bin ich ja nicht Unternehmer geworden, um von öffentlichen Mitteln zu leben“, betont Rainer Gansel.

Bei monatlich etwa 10.000 Euro Fixkosten sind die Reserven schnell aufgebraucht, zumal im jetzigen „Lockdown light“ selbst die staatlichen Hilfen nicht mehr so einfach fließen. „Ich habe natürlich erneut einen Antrag auf Coronahilfe gestellt, aber diesmal war das mit den Formularen deutlich komplizierter“, berichtet Rainer Gansel und führt aus: „Wenn ich eine Information brauche, muss ich mir die selber besorgen. Von der Stadt kommt da leider gar nichts.“

Bevor Konstantinos „Kostas“ Mitroglou Profi wurde und das Trikot der griechischen Nationalmannschaft.trug, wurde er von Rainer Gansel am DFB-Stützpunkt in Moers-Repelen trainiert. Foto: Chema Moya / dpa

Angesichts knapper Kassen wäre es daher für ihn umso schöner, wenn er sich in seinem Nebenjob weiterhin etwas dazu verdienen könnte. Rainer Gansel, als Verteidiger für den SV Neukirchen und den SV Orsoy selbst am Ball sowie später Trainer beim SV Neukirchen, FSV Kapellen und TV Asberg, ist nämlich DFB-Stützpunkttrainer. Seit über 18 Jahren gibt er seine Erfahrungen im Fußball an Kids zwischen elf und 14 Jahren weiter, vorher war er schon Trainer der Moerser Kreisauswahl. Einmal die Woche wird auf der Anlage des VfL Repelen in Moers gekickt, neben Rainer Gansel hat auch Mirco Dietrich die Talente aus dem Fußball-Kreis 7 Niederrhein im Auge. „Früher haben einfach viel mehr Kinder und Jugendliche Fußball gespielt, von daher war das Niveau damals höher“, findet Rainer Gansel.

Mitroglou und Himmelmann trainiert

Damit meint er nicht unbedingt herausragende Talente wie Konstantinos „Kostas“ Mitroglou, der es vom TuS Preußen Vluyn und vom SV Neukirchen bis in die Champions League und die griechische Nationalmannschaft geschafft hat. Oder der gebürtige Moerser Robin Himmelmann, der beim SV Scherpenberg und TV Asberg anfing, ebenfalls unter Rainer Gansel beim Stützpunkttraining gefördert wurde und seit 2012 beim FC St. Pauli im Tor steht. „Es ist schön zu sehen, wenn einige der Jungs, die man früher unter seinen Fittichen hatte, Karriere machen“, nickt Rainer Gansel. „Aber wer es bis in den Profifußball schafft, ist so früh meistens nicht absehbar. Manche sind in der Jugend richtige Überflieger, doch dann hört man von ihnen nichts mehr. Andere fallen erst nicht sonderlich auf und kriegen dann später einen richtigen Schub.“

Auch Robin Himmelmann, seit 2012 im Tor des FC St. Pauli und hier im Hamburger Derby gegen HSV-Spieler Bakery Jatta im Einsatz, kam als Kind zum Stützpunkt-Training nach Repelen. Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

Der DFB honoriert seine Stützpunkttrainer mit einer kleinen monatlichen Pauschale – bisher. Auch während des ersten Lockdowns im Frühjahr wurden Rainer Gansel und seine Kollegen weiterhin bezahlt. Jetzt allerdings nicht mehr. „Ich habe mich sehr darüber gewundert“, gibt Rainer Gansel zu. „Plötzlich kam eine E-Mail vom DFB, dass die Aufwandsentschädigung gestrichen wird, solange wir Trainer keine Leistung erbringen.“

Klingt plausibel, aber Rainer Gansel hätte sich zumindest eine andere Formulierung der Nachricht gewünscht. Obwohl er im November kein Geld vom DFB erhält, schickte ihm die Verbandszentrale in Frankfurt am Main nun eine Bitte: Rainer Gansel möge bitte seine Kids, die sonst zum Stützpunkttraining nach Repelen kommen, auf das Online-Trainingsangebot des DFB hinweisen. „Ich habe mir das mal angeguckt, da sollen die Kinder zu Hause in der Wohnung oder im Garten mit dem Ball üben“, verrät Rainer Gansel. „Die Idee ist ja sicher nicht schlecht, aber die Eltern werden sich bedanken, wenn das im Wohnzimmer passiert.“

Ob als Inhaber einer Indoor-Fußballhalle oder als DFB-Stützpunkttrainer: Rainer Gansel ist froh, wenn er mal wieder gute Nachrichten im TV sieht. Dass Angela Merkel und die Ministerkonferenz nächste Woche Lockerungen auf der Agenda haben, glaubt zwar auch er nicht. Aber er hofft zumindest, dass es nicht mehr ganz so lange dauern wird, bis Corona überwunden wird. Bis dahin heißt es: „durchhalten!“

Infos über Rainer Gansels Indoor-Soccerhalle sind unter www.fussballpark-neukirchen-vluyn.de zu finden. Bis mindestens zum 30. November ist der Betrieb geschlossen. Neben Fußball auf vier Kleinfeldern können hier ansonsten auch Firmen- oder Geburtstagsfeiern ausgerichtet werden. Außerdem werden CrossFit und Personal Training angeboten.