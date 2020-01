Voerde/Duisburg. Im Prozess um die Bluttat am Bahnhof Voerde wird am Dienstag das Urteil in Duisburg erwartet. Die zentrale Frage: Ist Jackson B. schuldfähig?

Die Nachricht erschütterte: Vergangenen Sommer soll Jackson B. am Bahnhof in Voerde eine Frau vor einen einfahrenden Regionalzug gestoßen haben. Die junge Mutter verstarb noch auf den Schienen. Im Prozess um den mutmaßlichen Täter wird am Dienstag (28. Januar) das Urteil erwartet.

Zentral dabei ist die Frage, ob Jackson B. zum Tatzeitpunkt überhaupt schuldfähig war – und ob er auf unbefristete Zeit in eine Psychiatrie kommen wird. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ist überzeugt, dass er Anja N. vor den Zug stieß, um einen Menschen sterben zu sehen – aber auch, dass der 28-Jährige eingeschränkt oder ganz schuldunfähig ist.

„Ein schwer einschätzbarer Proband“

Ein Sachverständiger diagnostizierte dem Tatverdächtigen eine „undifferenzierte, atypische Schizophrenie.“ Drei Mal sei der Beschuldigte bereits zuvor kurzfristig in einer Psychiatrie gewesen, wurde aber wieder entlassen. B.s Aussagen gegenüber dem Gutachter seien widersprüchlich und kaum nachvollziehbar gewesen. „Ein schwer einschätzbarer Proband.“

Der 28-Jährige konnte sich laut dem Sachverständigen auch nur bruchstückhaft an seine eigene Biografie erinnern, den Drogenkonsum, die zahlreichen Probleme mit dem Gesetz. Er war der Polizei bereits wegen Diebstahls, Einbruchs, Betrügereien und Körperverletzungen bekannt. Auch B.s Bruder sagte aus: „Der schob voll die Paranoia.“ Schon früher habe sich Jackson B. komisch benommen.

Spuren von Kokain im Blut nachgewiesen

Auch am Tag vor dem schrecklichen Ereignis am Voerder Bahnhof habe der Tatverdächtige bei einem Geburtstag Alkohol und Kokain konsumiert, hatte seine Anwältin im Prozess verlesen. Als er am nächsten Tag am Bahnhof in Voerde stand, habe sich sein Kopf gedreht. Alle Leute hätten ihn angeschaut.

Auf dem kleinen Bahnhof in Voerde soll der 28-Jährige am Tag der Tat hin und hergetigert sein, wie es später Haval Isso berichtet, der Zeuge der Tat am Bahnhof war und B. überwältigte. Er wirkte den Angaben zufolge nervös, unruhig, erzählte merkwürdige Dinge. Auf einen der Polizisten, der zum Tatort kam, wirkte B. „tranig und verlangsamt“. Spuren von Kokain wurden in seinem Blut nachgewiesen.

„Überhaupt keine Erklärungsansätze“ für die Tat in Voerde

An die Tat selbst will der Beschuldigte keine Erinnerung haben. Vielleicht habe er Anja N. berührt, aber nicht geschubst. „Ich würde eine Frau nicht absichtlich schubsen. Ich mache so etwas nicht.“ Ihm tue es leid, dass die Frau tot sei. Seit September ist B. in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik in Essen untergebracht, erhält Medikamente. „Ich war das nicht“, habe der 28-Jährige gegenüber seinem Gutachter beteuert.

Unterdessen müssen die Zeugen – unter anderem der Lokführer des einfahrenden Regionalzugs – noch mit den psychischen Folgen des 20. Juli 2019 in Voerde zurechtkommen. Die Angehörigen des Opfers könnten damit leben, wenn B. in die Psychiatrie kommt, sagte ihr Anwalt. Auch wenn das bedeute, dass sie keine Aussicht auf Schmerzensgeld haben, weil der 28-Jährige nicht haftbar gemacht werden kann.

Für den Todesstoß am 20. Juli, gebe es laut Gutachter „überhaupt keine Erklärungsansätze“. Möglicherweise sei es ein „psychotisch motivierter Handlungsimpuls“ gewesen. Klar sei: Wenn B. unbehandelt wieder in die Freiheit käme, könnte er wieder Gewalt gegen andere Menschen anrichten.

Die Sitzung startet am 28. Januar um 9 Uhr vor dem Landgericht Duisburg. Wir berichten aktuell.