Duisburg/Voerde. Nach dem tödlichen Stoß vor einen Zug am Bahnhof Voerde ist nun der Prozess gestartet. Der Angeklagte gibt an, sich nicht an die Tat zu erinnern.

Voerde: Jackson B. kann sich angeblich nicht an Tat erinnern

Jackson B. hat eine Frau am Bahnhof in Voerde mit einem Stoß vor einen einfahrenden Zug getötet – vor Gericht gibt der Mann nun an, sich nicht mehr an die Tat im vergangenen Sommer zu erinnern. Der Tod der jungen Mutter Anja N.s tue ihm aber leid. Das geht aus einer Erklärung hervor, die seine Verteidigerin am Donnerstag zum Prozessauftakt am Duisburger Landgericht verlas.

Die Staatsanwaltschaft hält Jackson B. für eingeschränkt schuldfähig, da er unter Schizophrenie leide. Er habe „heimtückisch und aus Mordlust“ einen anderen Menschen getötet, weil er einen anderen Menschen habe sterben sehen wollen.

Jackson B. ist seit dem 20. September in der geschlossenen Psychiatrie in Essen untergebracht. Dort besuchte ihn seine Verteidigern. Vor dem Prozessauftakt sagte, sie, ihr Mandant könne sich mehr und mehr an die Ereignisse des 20. Juli erinnern. „Er begreift allmählich, was er getan hat, und es macht ihn betroffen“, so Marie Lingnau.

Bahnhof Voerde: Anja N. starb mit 34 Jahren

Die Erklärung, die sie anschließend im Gericht verlas, spricht aber eine andere Sprache. Am Abend vor dem 20. Juli 2019, dem Tag, an dem er die junge Mutter Anja N. am Bahnhof in Voerde vor einen einfahrenden Zug stieß, habe er in Düsseldorf zusammen mit seinem Bruder den Geburtstag seiner Nichte gefeiert. Dabei habe er Kokain und Alkohol konsumiert.

Mehr zum Thema:

Am nächsten Tag sei es ihm nicht gut gegangen, weswegen er sich von Voerde aus auf den Weg nach Hause gemacht habe. Auf dem Bahnhof in Voerde hätten ihn die Leute angeschaut. B. beschreibt die Begegnung mit dem Iraker Haval Isso, dem Mann, der ihn später überwältigen sollte. Sein Kopf habe sich gedreht, er habe geschwankt.

An den tödlichen Stoß will er sich nicht erinnern: „Ich würde eine Frau nicht absichtlich schubsen. So etwas mache ich nicht.“ An was er sich erinnern könne: Dass sich zwei Männer auf ihn schmissen. „Mir tut es leid, dass die Frau tot ist.“