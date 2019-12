Symbolbild. Eine Düsseldorferin sitzt jetzt in Haft, nachdem sie in eine Personenkontrolle in einem Regionalexpress geraten war.

Polizei Viersen: Fahrt in Regionalexpress endet für Frau in JVA

Viersen/Düsseldorf. Nach einer Polizeikontrolle in einem Regionalexpress änderte sich für eine Frau aus Düsseldorf am Montagabend ihr Reiseziel: Sie kam in Haft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viersen: Fahrt in Regionalexpress endet für Frau in JVA

Eine Polizeikontrolle in einem Regionalexpress hatte am späten Montagabend für eine Frau aus Düsseldorf erhebliche Folgen: Sie wurde in eine Haftanstalt gebracht.

Gegen 23 Uhr waren Beamte der Bundespolizei in einem Zug der Linie RE13 (Hamm-Düsseldorf-Venlo) unterwegs. Bei der Personenkontrolle am Bahnhof in Viersen stellte sich heraus, dass die 22-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde, berichtet die Bundespolizei am Dienstag.

Gegen die Düsseldorferin waren 1350 Euro Geldstrafe verhängt worden. Weil sie die nicht bezahlen konnte, änderte sich ihr Reiseziel. Die 22-Jährige wurde in das Gefängnis in Willich gebracht. Dort muss sie nun eine 90-tägige Haftstrafe absitzen, teilte die Bundespolizei mit. (dae)