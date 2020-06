Die Schaufensterscheibe wurde bei dem Unfall beschädigt, der vierjährige „Autofahrer“ und Kunden in dem Supermarkt blieben unverletzt.

Kurioser Unfall Vierjähriger startet Auto und kracht in Supermarkt-Scheibe

Hürth. Während die Mutter in die Einkäufe in den Kofferraum packt, dreht ihr Sohn auf den Fahrersitz den Zündschlüssel um. Das Auto macht einen Satz.

Von einem nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall berichtet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis: Ein vierjähriger Junge ist mit dem Auto seiner Mutter in die Glasscheibe eines Supermarkts in Hürth bei Köln geprallt. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag gegen 17.15 Uhr.

Während die Mutter ihre Einkäufe hinten in den Kofferraum lud, saß er laut Polizeimitteilung vom Montag vorne auf dem Fahrersitz und drehte den Schlüssel im Zündschloss um. Das Auto machte einen Satz nach vorne. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis schreibt: „Der junge Autofahrer (4) und Kunden blieben unverletzt.“

Launig heißt es weiter, dass der Sohn den Unfall verursachte, „ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein“. Die Polizei schrieb eine Verkehrsunfallanzeige.