Viel los beim deutsch-niederländischen Euregio-Hochschultag

Kleve. Die Uni in der Nähe ist überlaufen, im Fach deiner Wahl kein Platz frei? Dann lohnt ein Blick über die Grenze, zum Studium in den Niederlanden.

Das Abitur rückt immer näher und damit auch ein neuer Lebensabschnitt. Für viele Schulabgänger stellt sich aber die Frage, wie genau er aussehen soll. Wer sich für ein Studium interessiert, für den kann sich bei der Suche nach dem passenden Studienplatz auch ein Blick in die Niederlande lohnen.

Schülerinnen und Schüler nutzten am vergangenen Samstag, 7. Oktober, die Gelegenheit, sich beim Deutsch-Niederländischen Euregio-Hochschultag der Euregio Rhein-Waal in Kleve über die Möglichkeiten eines Studiums im Nachbarland und in der Grenzregion zu informieren. Insgesamt acht Fachhochschulen und Universitäten aus beiden Ländern präsentierten sich vor Ort und stellten ihre Studiengänge vor.

Carola Schroer (links) vom GrenzInfopunkt Rhein-Waal und Michael Stock vom UWV, dem niederländischen Pendant der Agentur für Arbeit, berichten über das Thema Arbeiten in den Niederlanden. Foto: Euregio Rhein-Waal

Lust aufs Studium

„Nach drei Jahren voller Corona-Einschränkungen konnten wir in diesem Jahr endlich wieder einen Hochschultag ohne Schutzmaßnahmen durchführen“, freute sich Marco Flipse von der Euregio Rhein-Waal. Viele Schülerinnen und Schüler folgten der Einladung des deutsch-niederländischen Zweckverbands und verschafften sich einen Überblick über die Möglichkeiten und Besonderheiten eines Studiums im Nachbarland. „Wir konnten unterschiedlichste Fragen der Schülerinnen und Schülern, aber auch ihren Eltern beantworten“, freut sich Flipse.

In mehreren Präsentationen informierten sich die Teilnehmenden zu Themen wie Studienfinanzierung, Wohnraumsuche, Unterschiede zwischen dem niederländischen und deutschen Bildungssystem sowie die Anerkennung von Abschlüssen und Stipendienanträgen. In kurzen Pitches stellten die beteiligten Fachhochschulen und Universitäten zudem ihr Studienangebot vor.

Individuelle Beratung möglich

Wer nicht am Deutsch-Niederländischen Euregio-Hochschultag teilnehmen konnte, aber wissen möchte, was es beim Studium im Nachbarland zu beachten gilt, kann sich jederzeit an die Experten des GrenzInfoPunkts der Euregio Rhein-Waal wenden. Sie beantworten im Rahmen von öffentlichen Sprechstunden und individuellen Terminen alle Fragen – auch zum Arbeiten in den Niederlanden. Alle Infos und Kontaktdaten finden sich hier.

