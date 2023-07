Verlosung: Sechs Niederlande-Pakete sind zu gewinnen

Aus den Niederlanden. Wir haben etwas für unsere Holland-Fans! Sechs Pakete mit Reiseführern, Zandvoort-Hoodie, Texel-Schaf und noch mehr bringen wir unter die Leute.

Der Urlaub kann kommen, viele von Ihnen sind sicherlich schon in die Sommerferien unterwegs, einige sicherlich auch in den nahen Niederlanden. Doch der nächste Trip in unser Nachbarland kommt bestimmt – und genau darauf möchten wir mit einer Sonderverlosung Lust machen. Wir haben ein bisschen gesammelt, was uns in letzter Zeit in die Redaktion geflattert ist oder auf Pressereisen als Infomaterial in die Tasche gepackt wurde.

Ein süßes Texelschaf sowie ein Zandvoort-Hoodie sind auch dabei. Foto: NRZ

Etwas für Kunstfreunde

Dabei ist einiges zusammengekommen, als da wären: verschiedene Reiseführer, zum Beispiel über Texel und Zeeland, aber auch Citymaps von Amsterdam und Rotterdam. Aus dem Bereich Lektüre ist aber noch mehr im Angebot: „111 Gründe, die Niederlande zu lieben“ oder „Holland für die Hosentasche“. Für Kunstfreunde hätten wir hingegen einen prächtigen Band über das Kunstmuseum in Den Haag zu verschenken.

Die Niederlande ist ein Fahrradparadies, für die nächste Tour mit dem „fiets“ packen wir eine Oranje-Klingel dazu. Und weil es bei unseren Nachbarn ab und zu auch mal regnet, gibt es einen Sattelschutz im original Texel-Look – nur echt mit Schafsohren – dazu.

Ab in den Urlaub

Zandvoort gehört zu den beliebtesten Ferienorten der Deutschen. Jetzt ist es ja Sommer, aber an der Nordsee kann es auch mal frisch werden, da ist der Hoodie mit „I love Zandvoort“ -Aufdruck gerade richtig.

Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!

Was sonst noch in unseren Niederlande-Paketen ist? Lassen Sie sich überraschen! Wir verlosen insgesamt sechs schön gefüllte Kartons mit verschiedenen Kleinigkeiten für Fans unseres Nachbarlandes.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel besuchen Sie bitte die Seite www.nrz.de/hollandpakete. Viel Glück!

