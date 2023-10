Gefahr im Radverkehr: Zwei Journalistinnen im Nachbarland

Amsterdam. Unsere Kolleginnen Michelle und Tatjana berichten im Rahmen eines journalistischen Austauschprogramms von überraschenden Erfahrungen in Holland.

„Hoe gaat het vandaag met u?“ Haben Sie das nicht verstanden? Keine Sorge, so ging es uns vor ein paar Tagen auch noch. Wir – das sind Tatjana Tempel (33) und Michelle Kox (26) – haben binnen zehn Tagen in einem Sprach-Bootcamp gelernt, dass Niederländisch mehr ist als nur „kaas“, „lekker“ und „gezellig“.

Nu zijn we er klaar voor – wir sind bereit, um in den kommenden zwei Monaten an einem journalistischen Austauschprogramm in Amsterdam teilzunehmen. Jetzt sind wir gespannt, was wir bei unseren Nachbarn erleben. Nicht nur, was Sprache und Kultur, sondern auch, was die Arbeit bei einer Zeitung im Ausland angeht.

Woche für Woche werden wir Sie in dieser Kolumne auf unserer Reise ein Stück mitnehmen und von allem berichten, das uns in den Niederlanden überrascht, begeistert und vielleicht auch ein wenig verblüfft:

Michelle unterwegs: Verloren im Fahrraddschungel

Beste Lezer,

auf das „Fietsen“ (dt. Fahrradfahren) in Amsterdam habe ich mich schon lange gefreut. Morgensport gehört sonst nicht zu meinen Lieblingsritualen, doch der Gedanke daran, täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weckt Schulzeitgefühle in mir. Keine Zugverspätungen oder Stau auf der A 40, keine Kosten für Benzin oder Bahntickets. Dafür Bewegung an der frischen Luft mit Blick auf die Amsterdamer Grachten.

Michelle Kox freut sich die kommenden Wochen in der niederländischen Hauptstadt. Foto: Clara Krödel

Eine romantische Vorstellung, über die meine Vermieterin nur lachen konnte. „Plane unbedingt Stauzeit ein und lass dich nicht von den Rasern irritieren“, sagte sie am Abend vor meinem ersten Arbeitstag. „Stau und Raser?“, dachte ich. „Ich will hier doch kein Auto fahren!“

Am nächsten Morgen sollte ich erfahren, was sie meinte. Meine erste Tour durch den Amsterdamer Fahrraddschungel war eine hektische Angelegenheit. Auch wenn das Fahrradstreckennetz in kaum einer anderen Stadt so gut ausgebaut ist, droht die Gefahr an jeder Ecke – und zwar wegen der Fahrradfahrenden selbst. In einem Affenzahn brausen sie rechts und links an einem vorbei.

An fast jeder Kreuzung ist eine Vollbremsung nötig, denn eine grüne Ampel bedeutet noch lange nicht, dass man freie Fahrt hat. Auch sollte man seine Route gut kennen, denn spontanes Abbiegen wird trotz Handzeichens mit lautem Protestklingeln bestraft. So fuhr ich mehrmals wissentlich in die völlig falsche Richtung und brauchte statt 20 Minuten stolze 35. Dankende Grüße gehen raus an meine Vermieterin. Den Zeitpuffer-Tipp konnte ich gut gebrauchen.

De groeten en tot ziens

Michelle Kox

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein