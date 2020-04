Verliebte Feuerwanzen genießen die Frühlingssonne

An Rhein und Ruhr. Die rot-schwarz gemusterten Wanzen sind derzeit wieder sehr häufig sehen. "Als Gärtner muss man nichts gegen sie tun", sagt der Naturschutzbund.

Frühlingssonne und Corona-Auflagen lassen viele Menschen viel Zeit auf Spaziergängen und im Garten verbringen. Und sie sind dort nicht allein: Rote Krabbler queren den Weg, versammeln sich an Bäumen, Blättern oder Hauswänden. Doch keine Sorge: "Feuerwanzen sind nicht gefährlich und richten auch keinen Schaden an", sagt Birgit Königs von Naturschutzbund (Nabu) in Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag (17. April 2020) im Gespräch mit der Redaktion.

Die kleinen, rot-schwarz gemusterten Krabbler sind in diesen Tagen im Liebesrausch. Die warmen Sonnenstrahlen haben die acht bis 12 Millimeter kleinen Wanzen aus ihren Winterquartieren gelockt (z. B. unter Blättern oder Rinde). Die Tierchen sind ziemlich gesellig. "Feuerwanzen verständigen sich über Duftstoffe", erklärt Königs. Und dann versammeln sich die Tiere zum Sonnenbad, zum gemeinsamen Fressen - oder eben zur Paarung.

Feuerwanzensex dauert bis zu 30 Stunden

Respekt, Feuerwanzen haben Ausdauer: "Eine Paarung kann 30 Stunden dauern", erklärt Nabu-Sprecherin Königs. Mitunter könne man die Tiere dann aneinanderhängen sehen - der eine krabbelt vorwärts, der andere kommt rückwärts mit. Feuerwanzen ernähren sich in der Regel von Pflanzensäften und benutzen dafür ihren Stechrüssel. Besonders gerne haben Stockrosen Linden, Malven und Stockrosen. Sie setzen den Pflanzen aber für gewöhnlich nicht so zu, dass diese eingehen. "Als Gärtner muss man nichts gegen Feuerwanzen tun", betont Königs.