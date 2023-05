Verkehr: Wo das „Deutschlandticket“ in den Niederlanden gilt

Das Deutschlandticket gilt in bestimmten Fällen nicht nur in der Bundesrepublik – sondern auch in den Niederlanden.

Aus den Niederlanden. Mit dem 49-Euro-Ticket auch ins Ausland? Das ist auf einigen Bus- und Bahnlinien im niederländischen Grenzgebiet zu NRW möglich. Eine Übersicht.

Mit einem Ticket durchs ganze Land mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nicht umsonst heißt das 49-Euro-Ticket offiziell auch „Deutschlandticket“. Der Name ist also Programm – und sogar noch mehr: Denn mit dem 49-Euro-Ticket können so einige Linien bis ins Nachbarland genutzt werden, wie das niederländische Generalkonsulat in Düsseldorf mitteilte.

Folgende Verbindungen in die Niederlande können den Angaben zufolge mit dem Deutschlandticket genutzt werden: Der RE 61 Hengelo – Bielefeld, RB 51 Enschede – Dortmund, RB 64 Enschede – Münster, RE 13 Venlo – Hamm, RE 19 Arnhem – Emmerich.

Aber nicht nur auf den Schienen gilt das Deutschlandticket bis ins Nachbarland: Freie Fahrt gibt es auch auf der Buslinie SB 58 Emmerich Bf – Nijmegen HAN, Buslinie 29 Neukirchen – Straelen – Venlo, Buslinie 60 Kleve Bf – Millingen de Gelderse Poort, Buslinie 91 Emmerich Bf – ´s-Heerenberg Molenpoort, Buslinie C7 Suderwick – Dinxperlo sowie auf der Buslinie C11 Bocholt – Aalten.

Der Geltungsbereich des 49-Euro-Tickets über die Landesgrenzen hinaus beinhaltet aber noch weitere Verbindungen. In der Region Süd-Limburg gilt das Deutschlandticket nach Angaben des Generalkonsulat Düsseldorfs auch für den „kleinen Grenzverkehr“ (Vaals, Kelmis, Sittard und Kerkrade).

In den Gebieten mit einem sogenannten „Übergangstarif“ gelte der Nachfolger des 9-Euro-Tickets nur bis zur letzten Haltestelle auf deutschem Staatsgebiet. Der „Bürgerbus“ von Südlohn nach Winterswijk könne mit dem Deutschlandticket auf der ganzen Route genutzt werden. Beim Bürgerbus zwischen Ahaus und Haaksbergen müsse noch von niederländischer Seite beschlossen werden, ob das Ticket bis Enschede anerkannt wird. (mh)

