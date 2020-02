Verhandlungen über Dieselfahrverbote

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat im vergangenen Jahr einige Entscheidungen getroffen, die nicht nur für einzelne Bürger, sondern für mehrere bedeutsam waren. Darunter fallen auch die drohenden Dieselfahrverbote in nordrhein-westfälischen Städten. Lobend hob OVG-Präsidentin Ricarda Brandts hervor, dass die jeweiligen Parteien einvernehmlich Rechtsfrieden durch Vergleiche hergestellt hätten. In den Fällen Essen, Dortmund und Bonn haben die Deutsche Umwelthilfe, das Land NRW und die betroffenen Städte gerichtliche Vergleiche geschlossen. Sieben weitere Verfahren sind durch Erörterungstermine behandelt worden, die Ergebnisse werden in einer Woche, am 28. Februar, verkündet. Über den Luftreinhalteplan für Wuppertal sind die Gespräche für den 10. März anberaumt.

Am OVG Münster läuft ein Pilotprojekt, um die Verfahrensdauer zu verkürzen. Wissenschaftliche Mitarbeiter, die das erste juristische Staatsexamen abgelegt haben, sollen die hauptamtlichen Kräfte unterstützen.