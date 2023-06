Veganes Essen in Utrecht: auch als Food Tour möglich

Utrecht. Das Angebot an veganen Gerichten ist auch in den Niederlanden gut. In Utrecht gibt es sogar eine Vegan Food Tour. Wir haben sie getestet.

Ein langer Abend in Utrecht. Das Bier läuft, doch irgendwann ist das letzte Glas getrunken und trotz des vielen guten Getreides im Hopfensaft stellt sich auf dem Heimweg noch ein Hüngerchen ein. Den Kumpels geht es genau so, sie haben die große Auswahl: Burger, Frikandel, Bitterballen, Shawarma oder Pita? Alles geht, auch noch nachts. Doch einer ist Veganer, außer Pommes ist für ihn nichts dabei. Was tun? Hungern? Oder am Angebot etwas ändern!

Am Glücksrad drehen

„Last Vegas“ heißt seine Antwort, in der Korte Jansstraat 3 mitten in der historischen Altstadt Utrechts eröffnet er einen Fast-Food-Laden. Außer dem schönen Wortspiel („die letzten Veganer/veganen Gerichte“) gibt es hier Burger, Pitas, Loaded Fries und andere Snacks, alle rein pflanzlich und mit Zutaten meist aus der Region. Neben der Fritteuse steht ein Glücksrad, für den Einsatz von 6,66 Euro können Mutige entweder ein Menü gewinnen, das deutlich teurer ist – oder eine Prise Salz. Lustig!

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

<div class="WordSection1"> <p class="MsoNormal" style="background:#FFFFFF;"><span style="font-family:Arial, sans-serif;color:#000000;">Fotos: Heiko Buschmann</span><span style="font-size:11.5pt;font-family:'Segoe UI', sans-serif;color:#212121;"/><p/> </div>

„Last Vegas“ ist einer von sieben Stopps auf der Vegan Food Tour durch Utrecht. Herzhafte Imbisse wie bei Copper Branch, einer gerade durchstartenden Imbisskette aus Kanada mit weiteren Standorten in Rotterdam und Almere, wechseln sich mit Süßem ab. Hier kehren die Tourguides Daisy Scholte und Patrick Boone gerne bei „KLUTS“ ein. Direkt hinter dem Dom befindet sich das Café, in dem es die besten veganen Kuchen Utrechts gibt.

Sehr zu empfehlen!

Weitere Infos: www.veganfoodtour-utrecht.nl.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein