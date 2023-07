Urlaub: Wie und wohin Niederländer am liebsten verreisen

Aus den Niederlanden. In den Niederlanden beginnen in wenigen Tagen die Sommerferien. Eine Umfrage hält deutliche Vorlieben bei Reisezielen und Verkehrsmitteln fest.

In einigen Provinzen im Nachbarland beginnen am kommenden Freitag die Sommerferien. Die Mitte der Niederlande startet am 8. Juli, gefolgt vom Süden des Landes am 15. Juli und den nördlichen Provinzen am 22. Juli.

Das bedeutet nicht nur erhöhte Staugefahr im Nachbarland selbst, sondern auch innerhalb Deutschlands, wie der Automobilclub ADAC mitteilt. Schließlich wollen viele Menschen aus dem Nachbarland nach Deutschland oder durch NRW weiter Richtung Süden.

Gut die Hälfte der reisenden Niederländerinnen und Niederländer treten ihren Sommerurlaub mit dem Auto an, ein Drittel mit dem Flugzeug und acht Prozent mit dem Zug. Das ergab eine Erhebung des niederländischen Automobilclubs ANWB.

Deutschland ist demnach hinter Frankreich das zweitliebste ausländische Ziel für Reisende aus dem Nachbarland, gefolgt von Spanien, Italien und Belgien. Aber auch in den Niederlanden selbst sind sie auch nach Corona weiterhin gerne unterwegs. Der repräsentativen ANWB-Umfrage zufolge bleibt Camping der Urlaubsfavorit der niederländischen Bevölkerung schlechthin. (mh)

