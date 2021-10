Tourismus Urlaub: Was niederländische Reisende an Deutschland lieben

Aus den Niederlanden. NRW steht bei Reisenden aus den Niederlanden hoch im Kurs. Schließlich locken hier Landschaften wie das Sauerland oder Metropolen wie Düsseldorf.

Dass Holland-Fans aus NRW die niederländischen Nordseeküste lieben, ist kein Geheimnis. Aber wie sieht es anders herum aus – sind die Menschen in den Niederlanden auch so verrückt nach Reisen nach Deutschland? In der Tat. „Das Reiseland Deutschland genießt bei den Niederländern ein sehr gutes Image und ist mit Abstand das beliebteste ausländische Reiseziel“, sagt Nina Kreke von der Deutschen Zentrale für Tourismus, die auch einen Standort in Amsterdam unterhält.

„Im Bereich des Kulturtourismus spielen die historischen Gemeinsamkeiten eine große Rolle. So sind regelmäßig Niederländer auf der Oranier-Route unterwegs.“ Was auch nicht allzu sehr überrascht: Niederländer seien mit weitem Abstand die größte Gruppe internationaler Gäste auf deutschen Campingplätzen, weiß Nina Kreke. „Außerdem nutzen sie außerordentlich gern Ferienparks.“

Besonders Outdoor-Aktivitäten in den deutschen Mittelgebirgsregionen seien bei Urlauberinnen und Urlaubern aus dem Nachbarland beliebt. „Für Reisende mit Ziel Nordrhein-Westfalen erfreuen sich vor allem die Wintersportorte im Sauerland sehr großer Beliebtheit, Wandern und Radfahren in der Eifel, im Sauerland oder im Teutoburger Wald stehen ebenfalls hoch im Kurs.“ Auch gefragt: Bayern und Baden-Württemberg.

NRW bei Reisenden aus den Niederlanden sehr beliebt

Eigentlich kein Wunder. Immerhin gibt es hierzulande, was an der Nordseeküste fehlt: hügelige Landschaften und Gebirge. So sind NRW und Rheinlandpfalz laut der Deutschen Zentrale für Tourismus die beliebtesten Regionen für Reisende aus dem Nachbarland. Die Stadt Winterberg führt die Übernachtungsstatistik von 2019 auf Platz zwei an, hinter der Bundeshauptstadt Berlin und vor anderen deutschen Metropolen.

„Es gibt seit Jahren den Spruch: Winterberg ist der höchste Berg der Niederlande“, sagt Susanne Kleinsorge von Winterberg Tourismus. „Die Landschaft ist das Kontrastprogramm zu den Niederlanden.“ Besonders beliebt sei die Wintersportsaison, aber auch der Sommer locke Touristinnen und Touristen aus dem Nachbarland zum Radfahren, Wandern und für den Familienurlaub an.

„Das Gesamtpaket macht es aus“, sagt Kleinsorge. Und natürlich die Nähe zur Grenze. So habe sich Winterberg schon lange ganz auf die Gäste von der Küste eingestellt. Es gibt niederländisch-geführte Hotels, niederländischsprachiges Personal und so einige Dauergäste aus dem Nachbarland hätten sich Ferienwohnungen vor Ort gekauft.

Düsseldorf bei Gästen aus den Niederlanden äußerst beliebt

Aber nicht nur die deutsche Landschaft zieht Gästen aus den Niederlanden über die Grenze, auch Metropolen wie Berlin, Köln und Frankfurt faszinieren. Zu den beliebtesten Destinationen zählt so auch die NRW-Landeshauptstadt. Seit 2018 seien die Menschen aus dem Nachbarland die größte ausländische Gruppe bei den Übernachtungen, sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus.

„Düsseldorf ist auch aufgrund der grenznahen Lage beliebt, je nach Region ist es die erste attraktive Großstadt, die aus den Niederlanden zu erreichen ist.“ Tagesgäste kämen vor allem zum Shopping und für Ausstellungen. „Beides so gut miteinander verbinden zu können, ist ein großer Vorteil Düsseldorfs“, so Friedrich.

Traditionell sei auch der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt ein Highlight für niederländische Gäste. 2019 seien allein 850 Reisebusse nach Düsseldorf gekommen. „Wir hören immer wieder, dass wir in den Niederlanden nicht zu erklären brauchen, dass Düsseldorf ein ideales Städtereiseziel ist, sondern vor allem, was es aktuell Neues zu entdecken gibt.“

>>> Tourismus und die Corona-Pandemie:

Laut Deutscher Zentrale für Tourismus gab es 2019 noch 11,7 Millionen Übernachtungen niederländischer Gäste in deutschen Hotels und auf Campingplätzen, Platz 1 im Ranking und ein Marktanteil von 13 Prozent.

„Im Pandemiejahr 2020 gingen die Übernachtungen mit minus 50 Prozent weniger stark zurück als der gesamte Incoming-Tourismus (minus 64 Prozent), entsprechend stieg sogar der Marktanteil der Niederlande am gesamten Incoming-Tourismus auf 18 Prozent“, so Nina Kreke.

In den ersten sieben Monaten 2021 seien 1,4 Millionen Übernachtungen niederländischer Gäste gezählt worden, womit die Gruppe wieder auf Platz 1 liege. „Allerdings ist die Marktentwicklung weiterhin sehr volatil.“