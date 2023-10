Urlaub und Tourismus: Wohin geht die Reise 2024?

Rotterdam. Und wieder einmal Rotterdam! Das „Manhattan an der Maas“ hat es auf eine exklusive Liste geschafft, die Stadt gehört zu den Trendzielen 2024.

„Wohin geht die Reise 2024?“ heißt es im Marco Polo Trendguide für das nächste Jahr. In dem handlichen Taschenbuch werden ausgesuchte Ziele vorgestellt, eins davon ist in Holland zu finden.

15-mal Deutschland, 15-mal Europa und zehnmal Welt: So lautet die Aufteilung in diesem Wegweiser für außergewöhnliche Touren. In den ersten Teil, der besonders lohnenswerte Ziele in Deutschland vorstellt, hat es unter anderem der Geopark Ruhrgebiet geschafft. In die Toplist für unseren Kontinent gehört laut der Jury, bestehend aus sechs ausgewiesenen Reiseexpert:innen, eben auch Rotterdam.

Dabei teilen die Fachleute die ausgewählten Reiseziele in vier Trends ein: Noch unentdeckt, neuer Glanz, 2024 erleben und Nachhaltigkeit. In die letztere Kategorie fällt Rotterdam, unter anderem wegen seines Dachparks, mit 1.200 Metern Länge und 85 Metern Breite das größte auf Häusern gebaute Grünviertel Europas.

Zwischen den Scilly-Inseln, von denen wohl die wenigsten der Leserinnen und Lesern bisher etwas gehört haben, und bekannten Metropolen wie Valencia und Kopenhagen, macht sich die zweitgrößte Stadt der Niederlande in diesem gelungenen Buch richtig gut. Zwar werden Rotterdam nur vier Seiten gewidmet, aber warum die Metropole an der Maas immer eine Reise wert ist, haben wir auf der Seite „Aus den Niederlanden“ ja schon einige Male erläutert.

„Wohin geht die Reise“ ist im Marco-Polo Verlag erschienen und kostet im Handel 12,- Euro. Foto: marco polo reise

