Unsere Gewinner: Preisübergabe im Museum

Kevelaer. 160, das war die richtige Antwort bei unserem Sommer-Gewinnspiel. 160 Radknotenpunkte gibt es im Kreis Kleve. Nun war Preisübergabe – im Museum.

Montags ins Museum – aber ja, das passte, weil Museumsleiterin Veronika Hebben da gern einmal eine Ausnahme für uns machte und das Haus am „Ruhetag“ öffnete. Im Sommer hatten wir eine kleine Serie zu den Radknotenpunkt-Routen im Kreis Kleve veröffentlicht – mit Tipps für Fahrrad-touren und Ausflüge rechts und links der Routen. Und dabei hatten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, immer die Frage gestellt: Wie viele Radknotenpunkte gibt es im gesamten Kreis Kleve überhaupt? Die richtige Antwort lautet: 160!

Museumsleiterin Veronika Hebben führte uns durchs Haus. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Fotos Services

In Zusammenarbeit mit der Kreiswirtschaftsförderung Kleve, die u.a. eine entsprechende Radwanderkarte online bereitstellt, haben wir unter allen Zusendern, die unsere Frage richtig beantwortet hatten, Preise verlost.

Und die wurden jetzt im geselligen Rahmen überreicht – bei Kaffee und Kuchen im Niederrheinischen Museum in Kevelaer. Und eine Führung durchs Haus mit Museumsleiterin Veronika Hebben gab’s obendrauf.

Radfahren kann man also auch im Kreis Kleve ganz entspannt „nach Zahlen“. 160 Knotenpunkte weisen den Weg durch das gut ausgebaute Radwegenetz.

Lego-Steine staunen - aktuelle Ausstellung „Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte, Hauptsraße 18, 47623 Kevelaer. Geöffnet täglich (außer montags) von 10-17 Uhr. Aktuelle Ausstellung – der Tipp für Lego-Freunde:

„kleine Steine - GROSSE IDEEN, Sammlung Dr. Corinna Wodarz“

Eintritt Museum: Erwachsene vier Euro, Kinder zwei Euro, ab sechs Jahre 2,50 Euro

Die Zahlen sind allerdings immer höchstens zweistellig (von 1 bis 99), so dass einige Nummern zweimal vergeben sind. Nur nicht irritieren lassen, die doppelt verwendeten Zahlen liegen räumlich stets weit auseinander, damit es nicht zur Verwechslung kommt.

Vom Künstler handsigniert: Wilhelm-Schlote-Bücher und Plakate stellte die Kreiswirtschaftsförderung Kleve zur Verfügung – unter anderem.... Foto: MARKUS VAN OFFERN / WiFö Kreis Kleve

Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers betonte einmal mehr die touristische Bedeutung des Kreises Kleve – die Fahrradtouristen gehören ebenso dazu wie die Reisemobilisten, die in jeder Kommune des Kreises einen Stellplatz für ihr fahrbares Zuhause finden können.

Auch im Kreis Kleve sind in diesem Jahr die Übernachtungszahlen abgerutscht - coronabedingt

Eigentlich habe man gehofft, in diesem Jahr die eine Million-Schwelle an Übernachtungen in Hotels, Herbergen, Ferienwohnungen und Gasthäusern erstmals knacken zu können, so Kuypers.

Doch dann kam Corona und beschert auch dem Kreis Kleve ein deutliches Minus bei den touristischen Zahlen. „Wir hoffen, dass wir am Ende des Jahres die 500.000er Marke erreichen können.“

Museumsleiterin Veronika Hebben führte durchs Niederrheinische Museum in Kevelaer

Bei der kleinen Museumsführung ließen sich alte Zeiten neu entdecken, alte Handwerke, fast verlorene Traditionen und, Überraschung, Neuzeitliches.

„Wir sind kein reines Spielzeugmuseum, kein reines Gemälde-Museum, kein klassisches Heimatmuseum – wir sind mit den Jahren gewachsen und froh, ein so großes Spektrum zeigen zu können“, so Veronika Hebben.

Dann packte Hans-Josef Kuypers seine Geschenke-Kiste aus, es gab Handsigniertes vom Künstler Wilhelm Schlote und einen Gutschein für ein geselliges Essen im Landhaus Beckmann in Kalkar.