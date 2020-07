Unfall auf der A3: Motorradfahrer wird von Lkw mitgeschleift

Unfall: Auf der A3 wurde ein Motorradfahrer zwischen einem Lkw und einer Stahlwand einklemmt. Er wurde mehrere Meter mitgeschleift und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach einem Unfall aus ungeklärter Ursache hat ein Lkw am Donnerstag auf der A3 in Richtung Oberhausen einen Motorradfahrer mehrere Meter mitgeschleift. Der 72-Jährige aus Hengelo (Niederlanden) war zwischen einer Stahlwand und dem Hänger einklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 72-Jährige und ein Zeuge fuhren mit ihren Motorrädern nach Angaben der Polizei Düsseldorf auf dem linken Fahrstreifen. Auf der A3 auf der Höhe des Autobahnkreuzes Hilden in Richtung Oberhausen übersah der 80-jähriger Fahrer eines Transporters mit Hänger beim Spurenwechsel den Motorradfahrer.

Unfall auf der A3: Fahrer wird mitgeschleift

Mit der linken Seite stieß der Lkw gegen das Motorrad des 72-Jährigen. Der Fahrer wurde darauf zwischen Anhänger und Stahlleitwand eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. (ck)