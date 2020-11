Unbekannte sprengen Geldautomaten in Borkener Innenstadt

Im Münsterland. Nach der Explosion bei der Deutschen Bank in Borken muss ein Statiker das Gebäude untersuchen. Sprengserie in NRW hält an.

Unbekannte haben in der Nacht zu diesem Mittwoch (4. November 2020) einen Geldautomaten bei der Deutschen Bank in Borken gesprengt und ganz erheblichen Schaden angerichtet. Laut einer Statistik des Landeskriminalamtes (LKA) war es in Nordrhein-Westfalen die bereits 166. Geldautomatensprengung im laufenden Jahr (Versuche mitgerechnet).

Vor allem in der ersten Jahreshälfte waren die Täter sehr aktiv gewesen. Teilweise flogen in NRW in einer Nacht drei oder wie am 24. März sogar vier Automaten in die Luft. Einen besonders dreisten Fall gab es Frühjahr, als in Viersen am Niederrhein ein Automat 300 Meter von einer Polizeiwache entfernt gesprengt wurde. Mittlerweile hat sich der Anstieg der Fallzahlen etwas verlangsamt.

Fallzahl steuert auf einen neuen Rekord zu

Dennoch steuert die Zahl der Geldautomatensprengungen in diesem Jahr auf einen neuen Rekord zu. Zum Vergleich: Anfang November des Jahres 2019 registrierte Polizei in NRW "lediglich" 80 Fälle. Nach Einschätzung des LKA gehen die Taten fast ausschließlich auf das Konto von Tätern, die aus den Niederlanden einreisen. Es gibt aber Ausnahmen.

Die Ermittler haben auf den Anstieg reagiert und setzen neue Akzente bei Fahndung und Prävention. Es gab zuletzt mehrere Festnahmen. So wurden am vergangenen Wochenende zwei Verdächtige nach einer gescheiterten Sprengung im sauerländischen Neheim verhaftet - einen 30-jährigen Niederländer sowie einen 26-jährigen Mann mit niederländisch-marokkanisch-spanischer Staatsangehörigkeit.

Polizei setzte Hubschrauber bei der Fahndung ein

Bei der Sprengung jetzt in Borken war zunächst nicht klar, ob die Täter Beute gemacht haben. Gegen 3.21 Uhr hatte es bei der im Stadtkern gelegenen Filiale der Deutschen Bank kräftig gerumst. Berichten zufolge sollen zwei Männer in einem dunklen Pkw geflüchtet sein - vermutlich über die dreispurig ausgebaute Bundesstraße 67 in Richtung A31. Bei der Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein - offenbar ohne Erfolg.

Die Bankfiliale befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus, die Polizei rief einen Statiker hinzu. "Es ist nicht klar, ob das Gebäude weiter bewohnbar ist", sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf Nachfrage der Redaktion. Der Geldautomat befand sich in einem Vorraum, der komplett verwüstet wurde.