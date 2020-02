Kevelaerer Missbrauchsprozess: War das Umfeld ahnungslos?

Kevelaer/Kleve. Sexueller Missbrauch: Im Prozess gegen den 50-Jährigen Kevelaerer Sozialpädagogen sagten am Landgericht Kleve Zeugen aus, darunter sein Freund.

Um 11.30 Uhr öffnen sich die Türen des Schwurgerichtssaals. Zwei Stunden lang haben Richter, Anwälte und der Angeklagte schon dort verbracht. Gesprochen haben Zeugen – sie alle sind noch keine 18 Jahre alt, der Prozess lief daher unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Danach füllt sich der Raum wieder mit Zuhörern. Seit voriger Woche muss sich ein 50-jähriger Sozialpädagoge, freier Fotograf und Filmemacher aus Kevelaer vor dem Landgericht verantworten (wie berichtet).

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch von Kindern in 52 Fällen vor, davon elf Mal schwerer sexueller Missbrauch eines Jungen. Am ersten Prozesstag hatte der Mann die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. Er habe seinen Neffen über mehrere Jahre missbraucht, weitere Fälle sollen auf Ferienfreizeiten passiert sein, die er organisierte.

„Ich hätte niemals damit gerechnet. Ich hatte nie einen Anhaltspunkt“

Am Dienstag wurden in öffentlicher Sitzung acht weitere Zeugen gehört. Auch der beste Freund des 50-Jährigen sagt vor Gericht aus. Er kennt den Angeklagten seit 15 Jahren, war selbst in dem Verein aktiv, der die Ferienfreizeiten veranstaltete. Es fällt dem Angeklagten sichtlich schwer, einen vertrauten Menschen im Zeugenstand zu sehen.

Lautlos weint er auf der Anklagebank, wischt seine Tränen weg. Gerüchte habe es nicht gegeben, nicht einmal einen blöden Spruch, sagt der 49-Jährige aus Kevelaer: „Ich hätte niemals damit gerechnet. Ich hatte nie einen Anhaltspunkt.“ Es ist das, was auch die anderen Betreuer an diesem Tag berichten. Sie beteuern, nichts geahnt zu haben.

Im Nachhinein habe es Anzeichen gegeben, dass sich der Pädagoge den Jungen gegenüber anders verhielt als gegenüber Mädchen, berichtet der beste Freund des Angeklagten. So habe er bei den Ferienfreizeiten immer Filme gedreht, die Mädchen waren darin kaum zu sehen. „Wir haben daraus aber keinen Zusammenhang hergestellt.“ Als er den Pädagogen im vergangenen Sommer mit den Vorwürfen konfrontierte, habe der alles abgestritten. „Aber er hat das Ausmaß erkannt“, sagt der Zeuge. „Dass es eine Katastrophe für ihn ist.“

Mit dieser Lebenslüge habe der Angeklagte heute schwer zu kämpfen

Mit dieser Lebenslüge habe der Angeklagte heute schwer zu kämpfen, sagt der Sachverständige Martin Platzen. Er sprach drei Probleme des Angeklagten an: die pädophile Neigung, Depressionen und Alkohol. Die Pädophilie, sagt der Gutachter, sei nur ein Teil seiner sexuellen Orientierung, schließlich sei der Angeklagte mit einer gleichaltrigen Frauen verheiratet. Den Grund für diese Neigung sieht Platzen in der Kindheit des Angeklagten. Bereits mit acht Jahren hatte er sexuellen Kontakt zu seinem gleichaltrigen Cousin. Der Missbrauch seines Neffen sei eine Fortsetzung der Erlebnisse aus der Kindheit gewesen.

Zudem habe sich der Pädagoge selbst immer als Verlierer wahrgenommen. „Wer eine Null ist, traut sich nichts zu, auch als Mann nicht“, sagt der Gutachter. So habe er Sex mit Frauen oft mit Frustration verbunden. Seine Kontakte mit Kindern seien von extremer Entdeckungsangst geprägt gewesen, aggressives Verhalten sei ihm zuwider.

„Der Angeklagte hat sich nur an schlafende Kinder herangetraut, er wäre nicht in der Lage, ein Kind zu quälen.“ Wenn der 50-Jährige vorher Alkohol getrunken hatte, könnte ihn das enthemmt haben, so der Sachverständige. Die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten schätzt Platzen nicht als eingeschränkt ein. Und er erkenne keine Wiederholungsgefahr. Seitdem das Geheimnis offenbart ist und der Pädagoge sich mit dieser Identität auseinandersetzen muss, sei jede Aktivität gehemmt. Er rät zu Verhaltens- und Sexualtherapie sowie zu Antidepressiva.

Der Sozialpädagoge hatte am ersten Prozesstag gestanden

Der Sozialpädagoge hat am ersten Prozesstag gestanden, seinen Neffen zwischen 1998 und 2002 mehrfach missbraucht zu haben, darunter fallen auch die Vorwürfe des schweren sexuellen Missbrauchs. Der Sozialpädagoge organisierte zudem Abenteuerreisen für Kinder. Auf diesen Fahrten soll es zwischen 2013 und 2019 insgesamt zehn Mal zu sexuellen Handlungen an Kindern gekommen sein. Bei der letzten Fahrt im Sommer waren die Vorwürfe öffentlich geworden. Daraufhin offenbarte sich auch der heute 29 Jahre alte Neffe des Angeklagten.

Der Kevelaerer sitzt seit sechs Monaten in U-Haft. Der Prozess wird am 28. Februar fortgesetzt.