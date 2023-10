Ulrike Int-Veen und die Liebe zum gemalten Licht

Rees. Wie das Licht in die Bilder kommt? Nun, Ulrike Int-Veen hat es vom Meeresboden genommen und in die Farbe gemischt. Eine Ausstellung in Rees.

So viel Licht! So viel Farblichkeit! Man möchte fast die Hand auflegen, möchte sie körperlich spüren diese glitzernden Klänge, diese durchfluteten Leinwände, diese immer wieder überraschenden hervorblitzenden Strukturen. Wenn man ganz nah ran geht, sieht man diese klitzekleinen Partikelchen, die, braun und schwarz und fast schlammigschmutzig immer wieder durch die Farbflächen funkeln – und wenn man weiß, wie man gucken muss, sieht man sie auch aus der Ferne. Etwas Magisches haben diese „Lichtbilder“ von Ulrike Int-Veen – und das liegt nicht nur an der berauschenden Farbintensität, die knallt, verwischt, benebelt – mal hauchdünn dann wieder knallhart – nein, es liegt auch an diesen Sedimenten. „Wissenschaftliches Gold“ nennt sie die - und die zaubern irgendwie den Raum ins Bild und die Magie in die Seele.

Wissenschaftliches Gold

Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Dinslakener Künstlerin Ulrike Int-Veen Pigmente in die Acrylfarbe mischt, Strukturen schafft, haptische Momente in die Eindimensionalität baut – Kohlenstaub, Rost, Eisenpigmente, Pech und Harz – alles schon passiert. Und immer ist die Künstlerin auf der Suche nach dem anderen Raum, „Sehnsuchtsorte“ nennt sie die, Räume, gebildet von Ästhetik und Magie, Räume, die nicht existieren, eigentlich, aber dennoch da sind. Man kann also schön versinken, eintauchen in ihre bunten Arrangements, die gerade im Koenraad Bosman Museum in Rees zu sehen sind.

22 Bilder hat die Künstlerin mit nach Rees gebracht. Und das Licht findet die Farben und die Farben kuscheln sich ins Licht. Sedimente aus 9000 Metern Tiefe sorgen für eine geheimnisvolle, kleine, zarte Mehrdimensionalität. Foto: wasch

Und alle bergen ein besonderes Geheimnis: Sie leben von und mit klitzekleinen Segmenten aus der ewigen Finsternis: Tiefseesedimente. Man könnte auch forsch Schlamm vom Meeresgrund sagen, winzige Partikelchen aus 9000 Metern Tiefe, und nun ans Licht geholt, umspült vom Leben und Farbenfluten.

Vom Boden des Meeres

Wie kommen die dahin? Nun, manchmal spielt das Leben einem Dinge in die Hände…. „Mein Sohn arbeitet in der Forschung, er untersucht, ob und wie viel Mikroplastik sich schon in Tiefsee-Fischen findet“, sagt Ulrike Int-Veen. Und beim Fischen kommt eben auch immer ein bisschen Sediment mit an die Oberfläche...

Und so hat die Künstlerin und Dozentin in ihrem Dinslakener Atelier Bodenkrümelchen vom Pazifischen Ozean mit Acrylfarbe vermischt, hat die winzige Teilchen aus dem Meer vor der japanischen Insel Hokkaido in ein Bad aus Orange, Blau, Gelb und Grün getaucht und dann auf das Weiß der Leinwand gesetzt. Manchmal kommen leuchtende Pigmente noch dazu, schwarze Tusche-Linien, Schattierungen, ein schneller Strich, ein praller Pinselquast, kraftvoll und unmissverständlich plakativ – und dann zaubern sich zarte Linien durch den Wust an Farbigkeit und leuchtender Lebenskraft.

Ulrike Int-Veen in Rees „Ans Licht…“ ist bis 5. November samstags und sonntags, von 14 bis 17 Uhr, zu sehen, sonntags zusätzlich von 11 bis 13 Uhr. Eintritt zwei Euro, ermäßigt ein Euro. Gruppen ab circa zehn Personen können das Koenraad Bosman Museum (Am Bär 1) nach vorheriger Anmeldung außerhalb der Öffnungszeiten besuchen. Infos dazu unter 0 28 51-5 11 87. Oder Mail an Int-Veen-Malerei@t-online.de

Und immer wieder, mittendrin, diese braunschwarzen Krümelchen, die mitunter ihre eigene, dunkle Farbigkeit beherzt aufgeben und im sanften Hellblau, -grau-, gelb und -türkis eintauchen und sich wieder umspülen lassen.

Schwarz und Weiß und Braun – gemischt mit Sedimenten vom Meeresboden. Foto: wasch

22 Bilder sind im Koenraad Bosman Museum nun zu sehen - der lichtdurchflutete, kleine Ausstellungsraum schenkt den Arbeiten noch einmal eine besondere Portion „Freiheit“.

„Ans Licht...“ ist denn auch der Titel der Ausstellung. Manche Arbeiten erinnern an die Kunst japanischer Blütenzeichnungen – aber nur auf den ersten Blick, wenn man näher ans Bild geht, nun, Sie wissen schon…

Und manchmal wagen sich die zum Teil flüssigen Farben dann auf ihren eigenen Weg durchs Bild und die Künstlerin begleitet sie aufmerksam, lässt ihnen ihre Freiheit.

Sehnsuchtsorte

Ihre Inspiration schenkt die Natur ihr, sagt Ulrike Int-Veen. „Es ist ja alles schon da.“ Das Motiv, die Idee findet sich, wenn die ersten Farbstriche gesetzt sind. „Ich bilde die Natur nicht eins zu eins ab“, sagt sie. „Ich möchte sie mit Licht und Farbe und Strukturen einfangen.“ Da sind wir dann wieder bei den Räumen, die entstehen, Sehnsuchtsorte. Bereit, uns eintauchen zu lassen, umspült zu werden von Farbe, Licht, Emotionen und Magie.

Vom 28.-30. Oktober zeigt Ulrike Int-Veen einige ihrer Arbeiten aus der Reihe „Ans Licht“ auf der Kunstmesse C.A.R. (Contemporary Art Ruhr), Zeche Zollverein Essen, Halle 5, Gebäude A 5, Galerie Zwo7.

