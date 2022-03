Ukraine: Wie die Niederlande auf den Angriffskrieg reagieren

Aus den Niederlanden. Der Krieg in der Ukraine bewegt Europa. So reagiert die Niederlande auf die Lage - ein Überblick über Demos, Sanktionen und Waffenlieferungen.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beschäftigt auch das Nachbarland von NRW. In niederländischen Städten haben in den vergangenen Tagen tausende Menschen gegen den von Russland gestarteten Krieg demonstriert. Auch die niederländische Regierung hat den militärischen Angriff Putins auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt und vergangene Woche mit Waffenlieferungen an die Ukraine reagiert.

Es herrsche wieder Krieg in Europa, das sei eine schwerwiegende Feststellung, so die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren in einem Videogespräch mit in Litauen zum Nato-Einsatz stationierten Soldaten. „Und es liegt an Europa, der Nato und allen unseren Verbündeten, diese Aggression gemeinsam zu stoppen.“

Russland versuche, der Ukraine Freiheit und Unabhängigkeit zu nehmen. Deshalb sei eine Partnerdemokratie mit brutaler Gewalt konfrontiert. „Und deshalb verdient die Ukraine unsere Solidarität.“ Die Niederlande verstärken auch den von der Bundeswehr geführten Nato-Einsatz in Litauen mit 40 Soldaten. Wegen der unsicheren Lage haben die Niederlande ihre Botschaft zudem nach Polen verlegt.

Vom Flughafen Eindhoven aus haben die Niederlande am Sonntag die zur Verteidigung der Ukraine zugesicherten Waffen ausgeflogen. Es handele sich um 200 Stinger-Flugabwehrraketen, 50 Panzerfäuste mit 400 Raketen, 100 Scharfschützengewehre mit 30 000 Schuss Munition sowie zwei Tauchfahrzeuge, teilte das Verteidigungsministerium in Den Haag mit.

Bereits am Donnerstag waren zwei F-35-Kampfjets zur Überwachung des Nato-Luftraums über Osteuropa von der Flugbasis im friesischen Leeuwarden gestartet. Der Einsatz der F-35 war zuvor mit der Nato vereinbart werden. Die Maschinen wurden zum ersten Mal offiziell eingesetzt. Über das genaue Einsatzgebiet machte das Ministerium keine Angaben. Auch der Luftraum über den Niederlanden würde für Russische Flugzeuge gesperrt.

Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingeschaltet

Zudem wurden die Städte und Gemeinden im Nachbarland zum Schaffen von Kapazitäten zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgerufen worden. Die Behörde wollte auch eigene Zentren zur Beherbergung von Menschen aus der Ukraine nutzen. Je nach Kapazität sollten die Flüchtlinge auf die verschiedenen Regionen verteilt werden.

Auch der Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in den Haag hat eine Untersuchung zu Kriegsverbrechen in Ukraine angekündigt. Der Chefankläger des Haager Gerichtshofs, Karim Khan, bestätigte am Montag, „so schnell wie möglich eine Untersuchung zur Situation in der Ukraine“ einzuleiten. Es gebe „plausible Gründe“ für die Annahme, dass seit 2014 in der Ukraine „sowohl mutmaßliche Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden“.

Die Ermittlungen beziehen sich nach Angaben Khans zunächst auf mögliche Verbrechen, die vor der Invasion Russlands begangen wurden. Angesichts der Ausbreitung des Konflikts sollten die Ermittlungen seiner Ansicht nach aber ebenfalls erweitert werden. Das Gericht hatte bereits Vorfälle bei der Niederschlagung pro-europäischer Proteste in Kiew 2013/2014 untersucht, ebenso bei der russischen Besetzung der Krim 2014 und in der Ostukraine. (mh/dpa/AFP)

