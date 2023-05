Türkei-Wahl: Massenschlägerei in Amsterdamer Wahllokal

Auch in den Niederlanden kann wie in NRW bei der türkischen Präsidentschaftswahl abgestimmt werden (Symbolbild).

Amsterdam. In einem türkischen Wahllokal im niederländischen Amsterdam haben sich rund 300 Anhänger gegnerischer Parteien eine Massenschlägerei geliefert.

Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei haben sich zahlreiche Menschen in einem Wahllokal in den Niederlanden eine Massenschlägerei geliefert. Mindestens zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben vom Montag bei der Auseinandersetzung mit etwa 300 Beteiligten in einem Kongresszentrum in Amsterdam am Sonntagabend verletzt.

Laut Polizei wurden die Beamten am Abend vom Organisator der Stimmabgabe im Amsterdamer Kongresszentrum RAI alarmiert, „dass die Situation außer Kontrolle gerät“. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte eine „chaotische Lage“ vorgefunden.

Dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NOS zufolge war ein Streit zwischen Vertretern gegnerischer türkischer Parteien Auslöser der Massenschlägerei kurz vor der abendlichen Schließung des Wahllokals. „Es gab Geschrei, Panik und Chaos“, sagte ein Augenzeuge dem Sender.

Niederlage für türkischen Präsident Erdogan möglich

Erst Stunden nach Einsatzbeginn kehrte Polizeiangaben und Medienberichten zufolge wieder Ruhe im Kongresszentrum ein. Es werde wegen möglicher Straftaten ermittelt, erklärte die Polizei.

In den Niederlanden leben rund 440.000 türkischstämmige Bürgerinnen und Bürger. Ein großer Teil von ihnen stammt von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern ab, die in den 60er und 70er Jahren nach Westeuropa gekommen waren.

Die mit Spannung erwarteten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag in der Türkei gelten als richtungsweisend. Laut den Umfragen droht Staatschef Recep Tayyip Erdogan eine Niederlage gegen seinen sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Erdogan regiert seit 20 Jahren, zunächst war er Ministerpräsident, seit 2014 ist er Präsident. (AFP)

