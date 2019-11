Zehn Monate ohne Zigaretten. Wie man einen Zombie auf Entzug erträgt. Männer haben keine schlechte Laune, sie schweigen nur alles kurz und klein.

Trotz und Testosteron: Der Sinn des Lebens ohne Nikotin

Da ich in dieser Kolumne seit 20 Jahren meinen Mann beschimpfe, ist eine Gegendarstellung überfällig: Heute erstarre ich in Ehrfurcht vor der Leistung eines Helden. Genau zehn Monate! Ohne Zigaretten! Glückwunsch, Gatte! Natürlich fragt wieder niemand, wie ICH den Entzug verkrafte.

Deshalb erzähle ich es unaufgefordert. Mein Mann hat aufgehört, um mich zu ärgern. Jahrelang musste ich maulen: Die Lunge! Das Alter! Habe schaudernd amerikanische Selbsthilfe-Evangelien („Endlich Nichtraucher!“) apportiert, dann E-Zigaretten. Vielleicht eine Shisha? Der Mann qualmte, bis die Luft so dick wurde, dass er mich nicht mehr hören konnte. Ich resignierte. Zack!, gelobte er Verzicht. Weil ich „Ruhe gegeben“ hatte. Es hing im Raum wie kalter Rauch: Frauen machen den Stress, der sensible Männer in die Sucht treibt.

Geschenkt. Der Mann war tapfer. Er hat wochenlang still im Wohnzimmer gesessen, so still wie eine Tabakplantage im goldenen Sonnenlicht von Virginia. So still wie blauer Rauch, der in filigranen Schwaden gen Himmel schnörkelt. So still wie der stumme Schrei auf dem gleichnamigen, abgrund-depressiven Gemälde von Edvard Munch. „Lebt Papa noch?“, fragten die Kinder in Richtung des grauen Sessels, wo ein versteinertes Wesen Brandlöcher in die Luft guckte und nach einem Sinn im nikotinleeren Leben suchte.

Die Freuden des Verzichts

WAZ-Home Wer schreibt denn da? Maike Maibaum schreibt seit Jahren die Kolumne „geschenkt“: Die NRZ-Redakteurin und Mutter von zwei Kindern ist Expertin für den alltäglichen Wahnsinn im Familienleben. Sie lästert jede Woche lustig über ihre Lieben und die wildgewordene Welt. Zwei Bücher mit den besten Geschichten („Geschenkt“, „Noch mehr geschenkt“) sind im Klartext-Verlag erschienen, illustriert vom preisgekrönten Karikaturisten Thomas Plaßmann.

Wenn ich schlechte Laune habe, werde ich laut, lästere Kolumnen oder trete gegen Zimmertüren. Wenn Männer schlechte Laune haben, schweigen sie die Welt kurz und klein. Jeder wunde Blick ist eine Anklage. Ich fühlte mich schuldig. Am Teergehalt der Gauloises, an der Feinstaubdiskussion. An der Vergänglichkeit und am November-Himmel. Nach weiteren vier Wochen neben einem Zigaretten-Zombie flehte ich: „Vielleicht kannst du ja wieder anfangen, ein bisschen, bitte...“

Damit habe ich das Nichtrauchen befeuert. Weil Männer aus Testosteron und Trotz bestehen. Der Entzug ging in die nächste Phase. Mein Mann bemerkte die Freuden des Verzichts. Solange er mit den Zigaretten in den Garten pendelte, war er mein Laufbursche. „Wenn du gleich rausgehst...“, hob ich gerne an. Und konnte Mülltüten, Wäscheaufhängen, Holz-für-den-Kamin-holen elegant abwälzen. Eine positive Folge des Passivrauchens, die von Krankenkassen verschwiegen wird.

Jetzt sog mein Nichtraucher genüsslich das Bild ein, wie ich Holz und Wäsche und Müll schleppte.

Allmählich hört das stille Brüten auf. Der Mann hustet nicht mehr, er entdeckt neue kleine Genüsse und spricht wieder mit mir, zum Beispiel: „Wo sind meine Erdnussflips?“