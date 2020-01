Im Rheinischen Revier. Unbekannte haben zwei Trafostationen am Hambacher Forst angezündet. Vor einigen Tagen war ein RWE-Camp angegriffen worden.

Trafostationen am Hambacher Forst in Brand gesteckt

Unbekannte haben am Hambacher Forst am Sonntagabend (19. Januar 2020) zwei Trafostationen von Tagebaubetreiber RWE angezündet. Das besetzte Waldgebiet kommt auch nach der Vereinbarung zum Kohleausstieg nicht zur Ruhe, die ausdrücklich einen Erhalt des Hambacher Forstes vorsieht. Der Energiekonzern bekräftigte an diesem Montag (20. Januar 2020) auch noch einmal, dass er zum Erhalt des Waldes stehe.

„Der Hambacher Forst bleibt erhalten, aber nicht in Insellage“, heißt es in einer Mitteilung von RWE auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Konzern wies damit die im Internet kursierende Grafik einer Regionalzeitung zurück, worauf die Kohlebagger um den Forst herumgeführt werden und dem Wald nur eine ganz schmale Anbindung ans restliche Gelände bleiben soll. Eine Planung für den weiteren Abbau im Tagebau werde erst noch erstellt, sagte ein RWE-Sprecher auf Nachfrage der Redaktion.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Am Forst selbst hat es einen weiteren Vorfall gegeben, nachdem ein RWE-Camp vor einigen Tagen mit Steinwürfen, Molotowcocktails und offenbar auch Zwillenbeschuss attackiert worden war. Polizei und Feuerwehr wurden jetzt am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr zu zwei aufgebrochenen und in Brand gesetzten. Täter waren nicht mehr vor Ort. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, der Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

„Solche Trafostationen waren in der Vergangenheit immer wieder das Ziel von Anschlagen“, sagte der RWE-Sprecher. Die Trafostationen wandeln den Strom für die Grundwasseranlagen um und stehen auf dem ganzen Gelände verteilt.