Tourismus: Rotterdam aus Sicht einer Insiderin

Rotterdam. Rotterdam entwickelt sich schneller, als man gucken kann. Die Metropole an der Maas – und deren Glücksorte – kennt Anna Kontny sehr gut.

Heiko Buschmann

Sieben Jahre lang hat sie in der Stadt gelebt, die rasanten Veränderungen hautnah gespürt und die Metropole immer weiter wachsen sehen. Rotterdam, das „Manhattan an der Maas“: Anna Kontny, freiberufliche Autorin und Texterin, kennt – und liebt – diese pulsierende, spannende City mit ihren architektonischen Sensationen. „Glücksorte“ gibt’s hier viele, 60 von ihnen haben es in ein neues Taschenbuch geschafft, das auch gleich noch 20 weitere im nicht weit entfernten Den Haag aufführt.

Die Markthalle mitten in der Stadt, gegenüber die berühmten Kubushäuser aus den 1960er-Jahren, das glitzernde Depot Boijmans Van Beuningen, die Kunsthalle, das ausrangierte, zu einem Hotel umfunktionierte frühere Kreuzfahrtschiff SS Rotterdam und der alte Hafen: Highlights, die sicher nicht nur Insider kennen. Wer vor Ort war, hat bestimmt auch keinen Bogen um das Ausgehviertel Witte de Withstraat gemacht.

Rotterdam und Den Haag im Blick

Anna Kontny aber entführt uns darüber hinaus in viele Ecken Rotterdams, die neugierig machen und entdeckt werden wollen. So zum Beispiel der erste Glücksort überhaupt in diesem Taschenbuch: der Aussichtspunkt Lührs in Berschenhoek. Von dort hat man einen herrlichen Blick gleich auf die beiden größten Städte der Niederlande nach Amsterdam – eben Rotterdam und Den Haag. Des Weiteren lernen wir unter anderem das gemütliche Bahnhofscafé, einen Käseladen, eine Schokoladenmanufaktur, grüne Herzstücke der Stadt und eine Schatztruhe der Kreativität kennen. Und weil in Rotterdam das Glück oft am Wasser zu finden ist, geht es natürlich auch an den Strand.

Das Taschenbuch „Glücksorte in Rotterdam“ ist im Droste-Verlag erschienen und kostet im Handel 15,95 Euro. Foto: droste

Gewinnspiel

Wir verlosen drei Exemplare unter www.nrz.de/glueckrotterdam. Viel Glück!

