Setzt auf noch engere Vernetzung der Akteure am Arbeits- sowei am Ausbildungsmarkt: Torsten Withake.

An Rhein und Ruhr. Der 52-Jährige übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW. Der Arbeitsmarkt wandelt sich, die Agentur auch.

Torsten Withake führt künftig die Arbeitsagentur in NRW

Stabwechsel bei der Arbeitsagentur in Nordrhein-Westfalen: Torsten Withake übernimmt in der Regionaldirektion zum 1. Dezember 2019 den Vorsitz der Geschäftsführung. An Herausforderungen besteht kein Mangel – der Arbeitsmarkt ist im rasanten Wandel, Fachkräfte werden teilweise knapp und zugleich ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen in NRW weiter hoch.

In der kommenden Woche, am 29. November, wird Withake in Düsseldorf die neuen Arbeitsmarktzahlen präsentieren. An der Spitze der Geschäftsführung folgt der 52-Jährige auf Christiane Schönefeld, die in diesem Herbst in den Vorstand der Bundesagentur nach Nürnberg gewechselt war. Withake war bereits seit zwei Jahren Schönefelds ständiger Vertreter gewesen, weshalb die Personalie nun nicht überraschend kommt. Er ist fortan Chef von gut 20.000 Mitarbeitern.

Früher Geschäftsführer der Arbeitsagentur in Essen

Der Geschäftsführung der Regionaldirektion gehört Withake bereits seit 2015 an und ist dort fürs Arbeitsmarktmanagement zuständig. Beispielsweise verantwortete der Diplom-Verwaltungswirt den Aufbau der sogenannten „Integration Points“ als zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge und Migranten. Withake war zuvor der Geschäftsführer der Arbeitsagentur in Essen.

Im Interview mit dieser Redaktion hatte Schönefeld noch vor wenigen Wochen ausdrücklich die Zusammenarbeit auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt in NRW ausdrücklich gelobt: „Die Erfahrung, dass man gemeinsam unheimlich viel bewegen kann“, nehme sie mit nach Nürnberg, erklärte Schönefeld. Ihr Nachfolger in Düsseldorf will genau da anknüpfen. Withake hat sich die weitere Vernetzung der Akteure auf die Fahnen geschrieben.

Jobcenter und Agentur vor Ort als Ansprechpartner und Begleiter

„Wenn wir in NRW weiter als Wirtschaftsstandort erfolgreich sein wollen und etwas für die Menschen und Unternehmen in NRW bewirken wollen, müssen wir, die Partner am Arbeits- und Ausbildungsmarkt, uns noch enger zusammenschließen“, meint der neue Chef der Regionaldirektion. Die Jobcenter und Agenturen für Arbeit sieht Withake als „Ansprechpartnerinnen und Begleiterinnen, wenn es darum geht, den Menschen mit guten Beratungs- und Förderangeboten für die berufliche Aus- und Weiterbildung zur Seite zu stehen, Menschen eine Chance auf dauerhafte Beschäftigung, berufliche Teilhabe und damit auf ein selbstbestimmtes Leben, aber auch die Stabilität in Betrieben zu sichern.“