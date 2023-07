Kriminalität Tötungsdelikt in den Niederlanden - Mann in NRW festgenommen

Aus den Niederlanden. Ein 28-Jähriger soll in den Niederlanden ein Tötungsdelikt begangen haben. Er wurde in NRW festgenommen. Was dem Verdächtigen vorgeworfen wird.

Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag in Haltern am See (Kreis Recklinghausen) einen Mann festgenommen, dem ein Tötungsdelikt in den Niederlanden vorgeworfen wird.

Der 28-Jährige soll am Montag in Eindhoven an einer Schießerei beteiligt gewesen sein, bei dem es auch einen Todesfall gab, wie eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamm mitteilte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Er soll nun in die Niederlande ausgeliefert werden, dort ist der Mann wohnhaft. Nähere Details zu den Vorwürfen gegen den 28-Jährigen waren zunächst nicht bekannt. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wird in den Niederlanden geführt. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein