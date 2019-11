Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf der Kölner Straße in Krefeld.

Autounfall Tödlicher Unfall in Krefeld - Kölner Straße voll gesperrt

Krefeld. Nach einem tödlichen Autounfall ist die Kölner Straße in Krefeld am Mittwochmorgen in beide Richtungen voll gesperrt.

Zu einem schweren Autounfall ist es in der Nacht zu Mittwoch in Krefeld gekommen: Nach ersten Informationen einer Polizeisprecherin starb eine Person noch an der Unfallstelle.