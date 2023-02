Tierisch: Elefantenbaby im Zoo Wildlands geboren

Emmen. Der WILDLANDS Erlebnis Zoo Holland in Emmen freut sich über Nachwuchs. Ein Elefantenbaby wurde in dem grenznahen Tierpark geboren.

Einen zuckersüßen Wochenstart erlebten die Tierpfleger im WILDLANDS Erlebnis Zoo Holland in Emmen. Am Montagmorgen wurde in dem niederländischen Tierpark unweit der Grenze zu Deutschland ein Elefantenkalb geboren. Der Kleine erhielt den Namen Nagarr, was auf Birmanisch so viel wie „Kleiner Drache“ bedeutet. Es ist das erste Mal, dass seine Mutter Swe Zin, die 2007 ebenfalls in Emmen zur Welt gekommen ist, Nachwuchs bekommt.

Das Besondere: Swe Zin brachte ihr Junges liegend zur Welt. Eine Prämiere für die Emmener Tierpfleger, denn normalerweise gebären Elefantenkühe im Stehen. Nach Angabe des Zoos war die Schwangerschaft wichtig für die Gesundheit der Elefantenmutter. Meist bekommen Elefantenkühe nämlich vor ihrem 20. Lebensjahr Nachwuchs. Vater von Nagarr ist der Elefantenbulle Timber, der 2020 speziell für die Deckung von Swe Zin aus dem Rotterdamer Tierpark Blijdorp nach WILDLANDS geholt wurde.

Teamwork bei der Geburt

Bei Elefanten findet die Geburt in der Familiengruppe statt. Bei der Entbindung spielen die Tanten eine wichtige Rolle. Sie schützen die verletzliche Mutter. Auch wenn das Kalb auf die Beine kommen muss, helfen die anderen Elefanten mit. Im Moment befindet sich die Herde mit ihrem jüngsten Neuzugang im großen tropischen Gewächshaus des Parks, damit sich das Jungtier ausruhen und ausreichend trinken kann.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Der kleine Nagarr weicht dort nicht von der Seite seiner Mutter und auch Tante Ma Yay Yee hat ein wachsames Auge auf ihn. Der Rest der Familiengruppe ist ebenfalls immer in der Nähe. Ein Elefant hat eine durchschnittliche Tragzeit von 22 Monaten. Das letzte Kalb, das im Februar 2021 in WILDLANDS geboren wurde, war der kleine Bulle Ka Yan.

Jetzt zwölf Elefanten in WILDLANDS

Insgesamt zählt die Herde von WILDLANDS nun zwölf Elefanten: drei erwachsene Weibchen, einen erwachsenen Bullen, sieben Jungbullen und das neugeborene Kalb. In WILDLANDS leben sie normalerweise in zwei Gruppen – auf der einen Seite die Familienherde mit den Weibchen und jüngeren Bullen und auf der anderen Seite eine Gruppe von Männchen. Um die Population der Asiatischen Elefanten in den Zoos genetisch gesund zu erhalten, gibt es das sogenannte Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP). Mithilfe eines Stammbuchs werden Zuchtpaare gebildet, die nicht miteinander verwandt sind.

In den Wildlands Erlebnis Zoo kommen auch viele deutsche Besucher. Foto: Bianca Schmidt

Ein Weltreise an einem Tag

Das tropische Gewächshaus Rumbola, in dem Nagarr nun seine ersten Schritte macht, bildet zusammen mit seinem Außenbereich einen der vier Lebensräume im WILDLANDS Erlebnis Zoo Holland. Denn Besucher können im Emmener Tierpark von Lebensraum zu Lebensraum spazieren – und so eine Weltreise an nur einem Tag unternehmen. Los geht’s in Jungola, der Welt des tropischen Dschungels, in der sie unter anderem Schmetterlinge, Affen und tropische Vögel treffen. Die nächste Station der Expedition heißt Serenga. In der Welt der Hitze und Dürre können die WILDLANDS-Besucher mit einem Safari-Truck durch die Savanne fahren und Nashörner, Zebras und Giraffen aus nächster Nähe beobachten. Wer schon immer einmal Eisbären und Pinguine aus nächster Nähe sehen wollte, ist in Nortica, der Welt der eisigen Kälte, genau richtig.

Infos und Tickets: Der WILDLANDS Erlebnis Zoo Holland hat an 364 Tagen im Jahr geöffnet – nur Neujahr bleibt er geschlossen. Tickets sind online auf www.wildlands.de erhältlich. Dort finden sich auch viele praktische und interessante Informationen rund um den Zoo, den Besuch und die Tiere.

Über WILDLANDS: Der WILDLANDS Erlebnis Zoo Holland liegt direkt an der deutsch-niederländischen Grenze in Emmen. Besucher können hier eine Weltreise an nur einem Tag erleben. Auf der Truck-Safari durch die Savanne können sie aus nächster Nähe Nashörner und Giraffen beobachten, am neuen Raccoon Creek vorbeischauen und eine Polarexpedition unternehmen, bei der sie Auge in Auge mit Eisbären und Pinguinen stehen. Der Tierpark unterteilt sich in die drei Bereiche Nortica, Serenga und Jungola. Attraktionen wie der Rimbula River, die Achterbahn Tweestryd und die Serenga Safari runden das Abenteuer ab.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein