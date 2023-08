Tickets für Blumencorso zu gewinnen

Sint Jansklooster. Und das ganze Dorf macht mit! Wenn am 18. und 19. August der Blumencorso durch Sint Jansklooster zieht, leuchten Millionen prächtiger Blüten.

Einmal im Jahr verwandelt sich Sint Jansklooster in der Provinz Overijssel in ein Blütenmeer: am 18. und 19. August zieht der Blumencorso durch die Ortschaft. Für den Bau der zwölf Wagen werden drei Millionen Dahlien verwendet. Die Tradition existiert bereits seit den 60er Jahren. Die Corsokultur schaffte es sogar auf die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO.

Auf den Tribünen werden die prachtvoll geschmückten Wagen und Fußtruppen freudig erwartet. Foto: Corso Sint Jansklooster

Am Freitag, 18. August, ziehen ab 14 Uhr die Prachtwagen durchs Dorfzentrum. Nach der Preisverleihung für den besten Wagen um 19.45 Uhr folgt um 20.30 Uhr ein weiterer Umzug mit beleuchteten Wagen. Rings herum finden musikalische Aufführungen statt. Am Samstag, 19. August, geht das bunte Spektakel ab 12 Uhr weiter.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 4 Tickets für den Blumencorso am Freitag, 18. August, in Sint Jansklooster unter www.nrz.de/blumencorso.

Gigantische Blumenriesen ziehen durch die malerische Ortschaft. Foto: Corso Sint Jansklooster

Kaufkarten: corsoklooster.nl/de.

