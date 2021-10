Talk-Box: Wie wollen wir eigentlich leben?

Am Niederrhein. Spielerisch ins Gespräch kommen und Ideen für die Zukunft entwickeln – damit das klappt, gibt es jetzt die Talk-Box „Wie wollen wir leben?“

Wie wäre das wohl – ein Umzug in den Weltraum? Ehrlich, noch nie d’rüber nachgedacht. Und: Stimmt es oder stimmt es nicht, dass bei der Geburt eines Menschen seine Chancen auf ein „gutes“ oder „reiches“ oder „gesundes“ Leben schon feststehen? Hmm.

Und was hat sich bei mir verändert, seit ich verstanden habe, was Klimawandel ist?

120 Impulse für die Zukunft

Nunja, das sind schon eine Menge Fragen, die der Neukirchener Verlag (Neukirchen-Vluyn) da in seine aktuelle „Talk-Box“ gesteckt hat – und, ehrlich, wären da nicht diese vielen bunten Kärtchen, von ganz allein hätte sich das eine oder andere Gesprächs- oder Nachdenkthema vielleicht gar nicht ergeben. Die Box greift Fragen auf, die uns alle bewegen, bedrängen, beschäftigen. Wie stelle ich mir mein privates Glück vor? Wie könnte das gute Leben für alle aussehen?

Wieviel Quadratmeter Wohnfläche braucht man tatsächlich?

Mal eben nachdenken… spielerisch. Foto: Neukirchener Verlag

Genau darum geht es in der neuen Talk-Box Vol. 18 – „Wie wollen wir leben“? 120 Impulskarten laden ein, über Themen, generationsübergreifend, ins Gespräch zu kommen, die uns beschäftigen: Natur und Klima, Freiheit und Grenzen, Gerechtigkeit, Glaube, Lebens(t)räume… Ein Spiel, das, so Yvonne Heinz von der Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, „Ideen sammeln will für die Zukunft“.

„Mit solchen Fragen setzt sich ja nicht nur die Generation ‘Fridays for Future’ auseinander“, so Yvonne Heinz, „sondern auch Menschen älterer Generationen machen sich darüber Gedanken, wie das Morgen aussehen kann.“ 120 Impulskärtchen, die die eigene „kleine Welt“ und die „große Welt“ zusammenfügen.

Grenzen, Gerechtigkeit, Glaube

Die beiden Autorinnen Claudia Filker und Hanna Schott (siehe unten) haben sich für die Impulskärtchen entsprechende Themenfelder (und Farben) ausgesucht: Beziehungen und Familie, Natur und Klima, Freiheit und Grenzen, Gerechtigkeit, Glaube, Lebens(t)räume...

Die Talk-Box soll neugierig machen auf das, was andere denken, soll Gedanken und Ideen austauschen und entwickeln und hilft sicher auch beim Blick ins eigene „Seelenleben“. Und wie „spielt“ man „Wie wollen wir leben?“ Ganz einfach, sagt Yvonne Heinz: „Die Talk-Box ist ein Spiel ohne feste Regeln. Einfach die 120 Kärtchen sortiert nach den zehn Kategorien auf den Tisch legen, und plötzlich sind alle ganz zwanglos im Gespräch: beste Freunde mit Menschen, die man gerade erst kennen gelernt hat, Alte und Junge; Team-Kollegen und -innen, Familie, Freunde.“

Man muss keine Punkte sammeln oder schneller sein als andere. Und man darf und soll eigene Spielmethoden entwickeln – fünf verschiedene Spielideen sind beigelegt.

Claudia Filker und Hanna Schott, Talk-Box Vol. 18 – Wie wollen wir leben? 120 Impulse für den Blick nach vorn, Blechdose, 16 Euro. Gibt’s im Buchhandel oder auf der Webseite des Neukirchener Verlages, www.neukirchener-verlage.deTalk-Boxen gibt es u.a. für Kinder, Teams, Kaffeetanten, zum Indian Summer, zur Weihnachtszeit...

120 verschiedene Impulse sind vorbereitet. Foto: Neukirchener Verlag

„Wir haben diese Talk-Box gemacht, weil wir neugierig sind auf das, was kommt. Und neugierig auf das, was andere dazu denken. Ohne Schere im Kopf – Motto: wie soll das denn funktionieren – spinnen wir einfach drauflos und lassen Gedankenspiele zu: Was wäre wenn…; Nur mal angenommen, ich könnte...“ – so die Autorinnen Claudia Filker und Hanna Schott.

Die große Idee dahinter: Unkompliziert und spielerisch ins Gespräch kommen und doch nicht oberflächlich bleiben. „Manchmal ist es einfach nur witzig, was ein Impuls auslöst, manchmal reicht eine einzelne Karte, um ein tiefschürfendes Gespräch anzustoßen.“ Claudia Filker lebt in Berlin und ist Pastorin, Autorin und Kommunikationstrainerin für Paare.

Hanna Schott ist Chefredakteurin der Zeitschrift „P&S Magazin für Psychotherapie und Seelsorge“ und Autorin vieler erfolgreicher Bücher für Kinder und Erwachsene. Sie lebt in Haan.

Almut Schweitzer-Herbold hat die Talk-Boxen gestaltet. Die Grafik-Designerin lebt in Wuppertal.

