Tagestrip: Wandern und Laufen in Venlo und Umgebung

In Venlo und Umgebung wird am 4. März gewandert und am 5. März gelaufen.

Venlo. Auf zur sportlichen Runde in Venlo! Am 4. März geht’s zu Fuß in die nahen Waldgebiete, einen Tag später startet der Berden Voorjaarsloop.

In Venlo findet am Samstag, 4. März, eine besondere Wanderung statt. Zum zweiten Mal organisiert der Veranstalter Scopias Atletiek einen Walk über drei verschiedene Distanzen. Über wahlweise fünf, 15 oder 25 Kilometer geht es in die Waldgebiete von Venlo, Tegelen und Belfeld. Start und Ziel ist der Kinderbauernhof in Venlo-Süd.

Am Sonntag, 5. März, fällt dann der Startschuss zur 18. Auflage des Berden Voorjaarsloop, der für viele Teilnehmer ein letzter Test vor dem Venloop einige Wochen später ist. Hier sind Strecken über vier, 7,5 und 15 Kilometer zu bewältigen. Kids ab sechs Jahren absolvieren eine Strecke von 500 oder 1000 Metern, auch die jüngsten unter fünf dürfen beim Berden Voorjaarsloop ein paar Meter zurücklegen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

G-Athleten und Race Running

Auch im Jahr 2023 erhalten die Teilnehmer des G-Laufs einen eigenen Start. Darüber hinaus wird zum zweiten Mal seit Bestehen des Berden Voorjaarsloop ein Race Running-Wettbewerb für (teilweise mehrfach) behinderte Menschen ins Programm aufgenommen.

Anmeldungen für die Wanderung hier und für den Lauf hier.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein