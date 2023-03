Tagestrip oder Kurzurlaub: Neuer Amsterdam-Städteführer

Amsterdam. Amsterdam ist immer einen Besuch wert. Ein neuer Stadtführer zeigt viele Ecken auch abseits der überlaufenen Hotspots rund um den Damrak auf.

„Das Beste zuerst“ steht auf Seite 6. Der Marco-Polo-Verlag hat einen neuen Reiseführer für Amsterdam herausgegeben. Und der wartet eben gleich vorne mit einem Bild einer der malerischen Steinbrücken über einer der wunderschönen Grachten auf. Ein perfekt gewähltes Motiv, das Lust auf einen Trip nach „Amsti“ macht.

Neben den üblichen touristischen Highlights finden sich hier auf knapp 150 Seiten viele nützliche Tipps, mit denen sich das handliche Taschenbuch von Standardwerken abhebt. So zum Beispiel mit „Best of bei Regen“ oder „Best of Low Budget“, was in der teuren Stadt sehr hilfreich ist.

Der Marco-Polo-Reiseführer hat etliche Tipps für einen gelungenen Aufenthalt in „Amsti“ parat. Foto: mairdumont gmbh

Über die Kapitel Sightseeing, Essen und Trinken, Shoppen, Ausgehen und Feiern navigiert man sich durch die Stadt, Karten von einzelnen Quartieren wie dem Jordaan – das Viertel der „kleinen Leute“ – runden die Orientierung ab. Und am Ende warnt die Seite „Bloß nicht“ vor bösen Fettnäpfchen.

