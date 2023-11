Tagestour: Shopping-Stadt Roermond startet in Weihnachtszeit

Roermond. In den Niederlanden wird die Vorweihnachtszeit eingeläutet. In der grenznahen Stadt Roermond starten ab dem 10. November die festlichen Wochen.

Am Donnerstag, 10. November, wird die (Vor)Weihnachtszeit in der Roermonder Innenstadt mit dem Winterevent ROERMONDVOL Licht feierlich eingeläutet. In den kommenden Winterwochen erstrahlt die Stadt wie nie zuvor. Das Rathaus auf dem Markt ist Kulisse einer weihnachtlichen Video-Licht-Show und weitere winterliche Projektionen begrüßen die Besucher auf den Gebäuden des Bahnhofsvorplatzes (Stationsplein) und der Steinernen Brücke an der Roerkade.

Überall in Roermond ist Weihnachtsdeko zu sehen. Foto: Kim Roufs / Limburg Marketing

Lichtshows und festliche XXL Objekte

Die Besucher können mithilfe einer digitalen Stadtkarte die vielen Orte der Lichtshows und weihnachtlichen XXL Objekte finden und ansteuern. Im Mittelpunkt steht das Roermonder Rathaus am Markt mit einer täglichen Videoshow ab 16.45 Uhr, die sich bis 21.15 Uhr alle halbe Stunde wiederholt.

Eine zweite zentrale Lichtshow wird im Designer Outlet Roermond projektiert. Hier kann man sich die Innenstadt im Riesenrad auch einmal von oben ansehen. Unterwegs laden diverse beleuchtete XXL-Objekte, die zu dieser stimmungsvollen Saison gehören, das Publikum ein, ein cooles Erinnerungsfoto zu machen. Während des Events kehrt auch die beliebte Stadtbeleuchtung in die Einkaufsstraßen zurück.

Rollschuhlaufen in der Winter Fever Arena

Ab dem 1. Dezember wird das Munsterplein mitten im Roermonder Stadtzentrum in eine riesige Winter Fever Arena verwandelt. In diesem großen überdachten Pavillon können die Besucher der Stadt Rollschuhfahren, oder eine Pause während eines gemütlichen Shoppingtages einlegen. Mit einem Snack und warmen Drink in der Hand kann man eine Weile den waghalsigen Rollschuhläufern zugucken, bevor es zur nächsten Lichtshow weitergeht.

Wintershopping und genussvolle Gastrotouren

Die schöne Grenzstadt Roermond wirft sich in Schale und lädt zu einem winterlichen Kurzurlaub oder Tagesbesuch ein. Verschiedene Hotels in Roermond bieten für die Nächte unter der Woche interessante Übernachtungsangebote an, so dass man sich mehr Zeit zum Bummeln lassen und das vielseitige Programm der Stadt erleben kann.

Für Familien mit Kindern ist die Weihnachtszeit besonders schön. Foto: Kim Roufs / Limburg Marketing

Seit dem 1. November bietet die städtische Tourist Info die Möglichkeit, sich für eine der täglichen Gastrotouren anzumelden, bei der man mithilfe einer App (deutschsprachig) die kulinarische Vielfalt der Stadt selbstständig entdecken und ausprobieren kann. Die Roermonder Innenstadt bietet während ROERMONDVOL Licht kostengünstiges Parken für nur vier Euro pro Tag in den Parkhäusern Stationspark und Kazerneplein an. Hierzu erwirbt man bei den teilnehmenden Unternehmern ein spezielles Ausfahrtsticket.

Weitere Infos unter: www.weareroermond.com/de/weihnachten-in-roermond/

