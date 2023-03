Tagestour: Neue Ausstellung in Venlo

Gute Laune haben diese jungen Frauen – zu sehen in einer neues Ausstellung im VBVD in Venlo.

Venlo. Das Museum van Bommel van Dam in Venlo präsentiert mit „Femina Ludens“ die erste museale Soloschau von Kitty Maria (NL, 1992).

Die talentierte Künstlerin lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Amsterdam, hat aber ihre Wurzeln in Ottersum, Provinz Limburg. In ihrer Kunst setzt sich Kitty Maria mal kritisch, mal humorvoll mit der Automatisierung am Arbeitsplatz auseinander. Was bedeutet die Ersetzung menschlicher Arbeit durch Maschinen oder Computer für den Menschen und seine Umwelt? Durch Videos, Performances, Skulpturen und Installationen fordert sie Raum für Experimente, Spiel und Feminismus in einer normalerweise von der Wirtschaft bestimmten Umgebung – zu sehen ab dem 18. März im Museum van Bommel van Dam in Venlo..

„Die spielende Frau“

Wie viel Raum haben wir in unserem weitgehend automatisierten Leben, in dem alles so effizient wie möglich ablaufen muss, noch für Spiel und Experimente? In ihrer Arbeit erkundet Kitty Maria diesen „Spielraum“, indem sie sich in Unternehmen begibt, um Produktionsprozesse aus nächster Nähe zu studieren. So ist in der Ausstellung „Femina Ludens“ zum Beispiel das Video Saw Mill Gdansk_ 22-10-2021 zu sehen, in dem Kitty Maria künstlerische Performances in einem Sägewerk in Polen durchführt.

Die Aufnahmen vom Video „Saw Mill Gdansk“ sind etwas verstörend. Foto: Kitty Maria

Mit der Ausstellung „Femina Ludens“ knüpft Kitty Maria an die Ideen des niederländischen Künstlers Constant Nieuwenhuys (Amsterdam, 21. Juli 1920 - Utrecht, 1. August 2005) an. Nieuwenhuys war einer der Begründer der CoBrA-Bewegung, zu der auch Künstler wie Corneille und Karel Appel gehörten. Er verbrachte Jahre damit, eine fiktive Stadt namens New Babylon zu bauen.

Durch Modelle, Konstruktionen, geografische Karten, Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Grafiken, Filme und Texte gestaltete er diese neue Welt. Den Bewohnern dieser Stadt legte er die Idee des Homo Ludens, des „spielenden Menschen“, zugrunde.

Über die Künstlerin

Kitty Maria erhielt ihren Bachelor-Abschluss an der Kunsthochschule ArtEZ (Arnheim) und beendete im Anschluss das Master-Studium am Sandberg Institut in Amsterdam. 2019 erhielt sie ein „Young Talent Work“-Stipendium von der Mondrian-Stiftung. Aktuell wird sie vom Prinz Bernhard Kulturfonds und der Mondrian-Stiftung finanziell unterstützt. Ihre Arbeiten wurden unter anderem im Palais de Tokyo (Paris), auf der Biennale Internationale Design (St. Etienne), dem Museum für Kunst & Gewerbe (Hamburg), De Appel (Amsterdam), TAC (Eindhoven), Het Resort (Groningen), Macao (Mailand), Het Nieuwe Instituut (Rotterdam), der Galerie „Am Ende Des Tages“ (Düsseldorf) und dem Combo in Venedig gezeigt.

Die Ausstellung Femina Ludens ist vom 18. März bis zum 2. Juli im Museum van Bommel van Dam in Venlo zu sehen.

