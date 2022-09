Tagestour nach Tilburg: Film über Musik und Tanz

Tilburg/NL. Ob Schlager oder Brega Brasil: Das Künstlerduo Bárbara Wagner und Benjamin de Burca untersucht populäre Musiktraditionen – zu sehen in Tilburg.

Zum Auftakt der Kultursaison im Herbst präsentiert das Museum De Pont in Tilburg „One Hundred Steps“ des brasilianisch-deutschen Künstlerduos Bárbara Wagner und Benjamin de Burca. Der Film wurde beim Deutschen Kurzfilmpreis 2021 mit dem Preis Bester Kurzfilm (Goldene Lola) ausgezeichnet. De Pont erwarb „One Hundred Steps“ im Jahr 2020 für seine Sammlung und präsentiert es nun im Museum als Projektionsinstallation mit einem von den Künstlern hergestellten Teppich mit verwobenen irischen und islamischen Motiven.

Szene aus „One Hunderd Steps“ von Bárbara Wagner und Benjamin de Burca. Foto: Museum De Pont

Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2011 konzentrieren sich Wagner und De Burca auf lokale und populäre Musik- und Tanztraditionen. Ob deutscher Schlager, brasilianischer Brega oder Hip-Hop aus Toronto, immer untersuchen sie, wie sich Traditionen unter dem Einfluss kultureller, sozialer und ökonomischer Bedingungen entwickeln und wie neue Musikformen komplexe Netze von Codes entstehen lassen Kleidung, Interaktion und Verhalten. Ihre enge Zusammenarbeit mit Musikern und Performern führt zu Filmen, die niemals nur dokumentarischen Charakter haben, bei denen Drehbuch und natürliche Sprache nahtlos ineinander übergehen.

20 Musiker und Tänzer aus fünf verschiedenen Ländern

Im Mittelpunkt von „One Hundred Steps“ stehen Auftritte von 20 Musikern und Tänzern aus Irland, Frankreich, Tunesien, Marokko und Algerien. Die Arbeit ist inspiriert von den Dokumentarfilmen des irischen Filmemachers Bob Quinn über die mutmaßlichen alten Verbindungen zwischen Irland und Nordafrika. Quinn, der in Wagners und De Burcas Film einen Cameo-Auftritt hat, glaubt, dass Nordafrika und Irland beide Teil einer breiteren atlantischen Kultur sind. Als Beweis führt er die unbestreitbaren Ähnlichkeiten in den Kadenzen des traditionellen irischen Gesangs und der arabischen Musik an.

Szene aus „One Hunderd Steps“ von Bárbara Wagner und Benjamin de Burca. Foto: Museum De Pont

„One Hundred Steps“ ist das zweite Werk des brasilianisch-deutschen Duos, das von De Pont erworben wird. Das Museum erwarb zuvor 2016 seinen Film Estas vendo coisas / You Are Seeing Things.

Das New Museum in New York zeigt derzeit Five Times Brazil, eine Überblicksausstellung über die Werke von Wagner und De Burca. Neue Videoarbeiten des Künstlerduos sind außerdem derzeit im São Paulo Museum of Art zu sehen.

De Pont Museum, Wilhelminapark 1, Tilburg, NL. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr (dienstags freier Eintritt von 17 bis 21 Uhr). Mehr Infos unter www.depont.nl.

