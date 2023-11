Tagestour nach Holland: So schön ist Leiden im Winter

Leiden. Weihnachtsstimmung an der Nordsee: Die historische Stadt Leiden verzaubert mit stimmungsvoller Atmosphäre, ruhigen Gässchen und Wintermärkten.

Zwischen Amsterdam und Rotterdam gelegen und von schönen Naturgebieten und gemütlichen Dörfchen umgeben, gibt es in der Stadt mit der ältesten Universität der Niederlande auch im Winter viel zu entdecken.

Leiden in der kalten Jahreszeit

Auch im Winter ist in der „Stadt der Entdeckungen“ einiges los. Besucher können ihre Eislaufkünste auf der schwimmenden Schlittschuhbahn unter Beweis stellen, die im Dezember und Januar auf dem Nieuwe Rijn eröffnet wird. Oder eine Fahrradtour durch die winterliche „Region der Überraschungen“ rund um Leiden unternehmen. In nur 20 Minuten ist mit dem E-Bike Katwijk aan Zee mit seinem ausgedehnten Strand- und Dünengebiet erreicht. Am Wegesrand liegen historische Schlösser, deren Restaurants zum Bleiben einladen, und die Dörfchen Wassenaar, Voorschoten und Oegstgeest, deren Gassen zum Umherschlendern verführen.

Stände laden zum Shopping ein. Foto: Jelte Liemburg / Leiden Partners

Es weihnachtet sehr…

Während der Winter Wonder Weken im Dezember verwandelt sich Leidens Altstadt in ein Winterwunderland, in dem vom 13. bis 17. Dezember der nostalgische Weihnachtsmarkt an der Hooglandse Kerkgracht mit winterlichen Köstlichkeiten und Glühwein lockt.

Ein Erlebnis ist eine Fahrt auf einer der festlich beleuchteten Attraktionen des nostalgischen Weihnachtsmarkts, und auch die kleinen Läden, Boutiquen und Cafés entlang der winterlich geschmückten Grachten und Gassen im Zentrum laden zur Einkehr. An den Chorwochenenden vermitteln die Lieder der Weihnachtschöre eine besonders besinnliche Stimmung. Ein weiteres Highlight: Am Lammermarkt findet in einem authentischen Zirkuszelt ein Weihnachtszirkus statt.

Ein Spaziergang an der Nordsee ist auch in der kalten Jahreszeit wunderbar. Foto: Leiden Partners / PR

Winterlicher Strandspaziergang

Wer genug vom Trubel hat, kann bei einem Strandspaziergang in Katwijk aan Zee zur Ruhe kommen und die frische Meeresluft genießen. Im Anschluss laden die gemütlichen Strandpavillons zum Aufwärmen ein. Im Strandpavillon Zee en Zon, der 2023 zum besten Südhollands gewählt wurde, gibt es neben Glühwein, Schokomilch Co. Lunch und Dinner sowie ›Borrelhapjes‹, typisch niederländische Snacks. Ein Stück weiter südlich lockt der Strand von Wassenaar, der 2023 zum saubersten Strand der Provinz gekürt wurde. Ein Tipp für Hundebesitzer: An beiden Stränden sind Vierbeiner erlaubt.

Winterwunderland in den Dünen

Wassenaar liegt mitten im Nationaal Park Hollandse Duinen. Das einzigartige Naturgebiet an der Nordsee besticht mit meterhohen Dünen, einer weitläufigen Polderlandschaft, Wäldern, Wiesen und kleinen Seen. Bei einer winterlichen Rad- oder Wandertour wird man Zeuge, wie die Natur langsam in den Winterschlaf gleitet.

Abends im Vergnügungspark

Im Dezember erhellen stimmungsvolle Lichter dunkle Winterabende in der „Region der Überraschungen“. Bunt beleuchtet sind einige der Attraktionen im Wassenaarer Vergnügungspark Duinrell, unter anderem Achterbahn und Riesenrad. Ein knisterndes Lagerfeuer sorgt zusätzlich für Stimmung. Auch auf Schloss Duivenvoorde im nahen Voorschoten gehen abends die Lichter an: Zwischen 13. und 17. Dezember lässt sich das historische Anwesen bei einer Führung im Kerzenlicht entdecken.

Die fahrende Eisbahn ist eine der Attraktionen in Leiden. Foto: Simone Both / Leiden Partners

Speisen in besonderem Ambiente

Genießer sollten im Café Visscher in Leiden vorbeischauen. Küchenchef Arie Visscher serviert seine kreative Küche seit September im eigenen Restaurant. Mit Blick auf den Nieuwe Rijn und italienischer Küche verwöhnt die Trattoria Italiana City Hall Gäste im historischen Leidener Rathaus.

Einzigartige Dinner-Erlebnisse in der Atmosphäre jahrhundertealter Schlösser warten in Oegstgeest und Wassenaar, etwa beim Wine & Dine-Menü im Kasteel Oud-Poelgeest oder im Kasteel de Wittenburg, dessen Restaurant nach der ersten Schlossherrin Sophie heißt.

In Leiden bietet Floor’s Coffee & Brunch Bar eine komplett glutenfreie Speisekarte, und in Valkenburg lockt die Brasserie Buitenhuis mit einer Sonnenterrasse am See. Hier lässt sich auf der Terrasse der Sonnenuntergang eingekuschelt in eine warme Decke und am wärmenden Feuer prima genießen.

26 überraschende Museen

Eine Shoppingtour lässt sich gut mit einem Besuch in einem der zahlreichen Museen der Region verbinden. Mit gleich 13 Museen, darunter vier Nationalmuseen, ist Leiden ein Eldorado für Kulturliebhaber. Im Oktober eröffnete das Rijksmuseum van Oudheden (Reichsmuseum der Altertümer; das nationale archäologische Museum der Niederlande) seine neueste Ausstellung, „Das Jahr 1000“, in der Besucher in die Vergangenheit reisen können. Kunstbegeisterte sollten sich das Museum Voorlinden in Wassenaar notieren, wo noch bis zum 25. Februar die Ausstellung „Bilderstreit“ des deutsch-österreichischen Künstlers Anselm Kiefer gezeigt wird.

Ein Besuch in einem der zahlreichen Museen in Leiden – hier die Ausstellung „Das Jahr 1000“ im Rijksmuseum van Oudheden – oder in der Umgebung gehört fast zum Pflichtprogramm. Foto: Mike Bink / Leiden Partners

Charmante Unterkünfte

Für eine stimmungsvolle Übernachtung in Leiden ist das Boutique-Hotel Huys van Leyden der richtige Ort. Das Vier-Sterne-Hotel befindet sich in einem monumentalen Gebäude im Stadtzentrum. Direkt neben dem Leidener Hauptbahnhof liegt das Golden Tulip Leiden Centre and Tulip Inn. Es bietet ein breites Angebot an luxuriösen Zimmern und Suiten und ist nur 15 Gehminuten von der Einkaufsstraße Haarlemmerstraat entfernt.

Weitere Informationen: www.visitleiden.nl/de, www.streekvanverrassingen.nl/de und www.vvvkatwijk.nl/de.

