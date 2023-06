Tagestour nach Arcen: „Kleines Versailles“ feiert Jubiläum

Arcen. Die Schlossgärten Arcen gleich hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Geldern/Straelen/Venlo feiern ihr 35-jähriges Jubiläum.

Am 31. Mai 1988 wurden die Schlossgärten Arcen von Prinz Bernhard der Niederlande eröffnet. Genau 35 Jahre später findet die offizielle Eröffnung eines neuen Mediterranen Gartenbereichs statt, das anstelle des ehemaligen Gewächshauses Casa Verde entstanden ist. Nach dem Abriss im vergangenen Winter entstand hier ein neues, modernes Gartenerlebnis mit dem Boulevard „Plaza Verde“ und dem Mediterranen Garten.

Offizielle Eröffnung

Am Mittwoch, 31. Mai, wird das neue Gartengebiet gemeinsam mit Emile Roemer, Kommissar des niederländischen Königs, dem Bürgermeister der Gemeinde Venlo, Antoine Scholten, und dem international bekannten Gartenarchitekten Niek Roozen sowie den anwesenden Gästen eröffnet.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Das neue Gartengebiet ist ab dem 1. Juni für die Besucher des Gartenparks geöffnet und besteht aus einem Mediterranen Garten mit einem beeindruckendem Lavendelfeld aus über 6000 Lavendelpflanzen, verschiedenen alten Olivenbäumen und Palmen. Ein weiterer Hingucker ist das Kunstwerk „Moevement“ vom bildenden Künstler Fons Schobbers. Diese Skulptur bekam im Eröffnungsjahr 1988 einen festen Standort in der Casa Verde, kommt aber im neuen Mediterranen Garten unter freiem Himmel viel mehr zur Geltung.

So schön ist es in den Schlossgärten Arcen. Foto: petra Lenssen / pr

Wie alles begann…

Die Provincie Limburg (deutsch: Provinz) suchte in den achtziger Jahren einen wirtschaftlichen Impuls für die Region Nord-Limburg, besonders im Bereich des Tourismus. Gleichzeitig suchten die Rosenzüchter aus dem gegenüberliegenden Lottum und Umgebung einen Standort für ein permanentes Rosarium und war die Stiftung „Het Limburgs Landschap“ auf der Suche nach einem neuen Verwendungszweck für das 1976 erworbene Schloss und Landgut Arcen. Aus all diesen Wünschen und Geschehnissen entstand die Arbeitsgruppe „Project Arcen“, das den regionalen und nationalen Zierpflanzenanbau promoten sollte.

Der Entwurf der Schlossgärten Arcen war der erste große Auftrag für den Gartenarchitekt Niek Roozen. Er hat den Gartenpark so entworfen, dass der Besucher bei einem Rundgang von einer grünen Erlebniswelt in die nächste fällt und dabei eine Überraschung nach der anderen erlebt. In den ersten Jahren verzeichnete der Park einen Massenandrang, in den Medien sprach man über „das kleine Versailles“. Durch ständige qualitative Verbesserungen steigen die Besucherzahlen jedes Jahr aufs Neue und wird der Park von seinen Besuchern sehr positiv bewertet.

Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Tickets auf www.schlossgaerten.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein