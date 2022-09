Tagestour: Magischer Herbst in den Schlossgärten Arcen

So schön ist der Herbst in den Schlossgärten Arcen.

Arcen/NL. Der Herbst zieht in die Schlossgärten Arcen ein. Zum diesjährigen Saisonschluss gibt es in der Nähe von Venlo außerdem ein tolles Lichtfest.

Die Schlossgärten Arcen, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze zu Venlo, feiern den Abschluss der Gartensaison mit der Veranstaltung „Herbstzauber!“. Vom 1. bis 30. Oktober zeigt sich der Herbst im Blumen- und Gartenpark von seiner allerschönsten Seite und können Tausende Herbstblüher – worunter Chrysanthemen, Erika und Calluna (Heide) – in wunderschönen Blumenobjekten bewundert werden. Ab dem 14. Oktober wird der Herbst richtig magisch, denn dann öffnen sich die Schlosstore auch wieder in den Abendstunden, die Besucher des Gartenparks können dann spektakuläre Lichtkunst in den Gärten und auf dem Schloss bewundern.

Vom 1. bis 30. Oktober feiern die Schlossgärten Arcen mit der Veranstaltung ‚Herbstzauber!‘ den Abschluss der Gartensaison und wird der Gartenpark wieder mit Tausenden Herbstblühern geschmückt. Für diese Veranstaltung werden das Schloss und die Gärten mit imposanten Kunstwerken aus bunten Herbstblumen und –pflanzen geschmückt. Diese Objekte entstehen aus Tausenden Chrysanthemen, Heidepflanzen und anderen Herbstblühern.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Das Schloss wird mit bunten Herbstblumenarrangements geschmückt, die vom Blumenteam der Schlossgärten Arcen gestaltet werden. Auch in den Blumenbeeten des Gartenparks werden Herbstarrangements gepflanzt, die durch ihre Größe und bunten Farben beeindrucken. Die Gärten, wie etwa der Japanische Ahorngarten mit seinen flammend roten und orangen Blattfarben, verzaubern mit ihren typisch herbstlichen Blattfärbungen und zeigen den Besuchern die wunderschöne Natur in der Herbstzeit.

Ab dem 14. August leuchtet es prächtig in den Schlossgärten. Foto: Norman van Schijndel

Lichtkunstfestival vom 14. bis 30. Oktober

Enchanted Gardens überrascht die Besucher in den Abendstunden mit spektakulären Lichtkunstwerken internationaler Künstler, auf einer märchenhaft beleuchteten Route entdeckt man den Park einmal ganz anders und trifft man auf Dutzende illuminierte Kreationen.

Highlights in diesem Jahr sind u.a. die Illumination auf dem Schloss Arcen, bei der das Schloss mit einem Märchen zum Leben erweckt wird und das Lichtkunstwerk „Loua“, einem Mond, der über dem Berggarten leuchtet. Am Rosarium erwartet die Besucher eine spektakuläre Lichtshow. Ob romantischer Abendspaziergang für Frischverliebte oder unterwegs mit Freunden, Kollegen oder Familie – das Zusammenspiel von Licht, Kunst und Klängen macht den Besuch von Enchanted Gardens zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Ein Ausflug für die ganze Familie

Nicht nur die Kombination von Lichtkunst und der abendlichen Naturkulisse in den Schlossgärten Arcen ist ein außergewöhnlicher Ausflug für die ganze Familie, auch ein Tagesbesuch in den herbstlich geschmückten Gartenpark lohnt sich.

Auch den jungen Besuchern wird es in den Schlossgärten nie langweilig. Täglich kann eine Runde Abenteuer-Minigolf gespielt, eine Streichel-Wiese besucht werden, auf dem Spielstrand getobt oder eine spannende Spurensuche unternommen werden. Wer den Park sowohl tagsüber, als auch am Abend besuchen möchte, kann ein Kombiticket erwerben oder den Besuch des Lichtkunstfestivals mit einem Herbstbüfett im Schloss erweitern. Infos zu den Möglichkeiten Preise finden sich unter www.kasteeltuinen.nl/de/enchanted-gardens

Die Herbstshow ‚Herbstzauber!‘ findet vom 1. bis 30. Oktober von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Schlossgärten Arcen statt. Das Lichtkunstfestival Enchanted Gardens startet am 14. Oktober und kann bis 30. Oktober besucht werden, für das Lichtkunstfestival ist das Reservieren eines Zeitfensters notwendig. Weitere Informationen über den Gartenpark, Ticketverkauf und die Veranstaltungen finden sich unter www.schlossgaerten.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein