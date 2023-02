Zu sehen auf der Worldpressphoto in Helmond: Amber Bracken wurde für das Foto des Jahres, geschossen für die New York Times, ausgezeichnet.

Niederlande Tagestour: Kakao, Kino und Kameras in Fabrik in Helmond

Helmond. Ein Paradies für Schokofans, ein Kino und eine Ausstellungshalle, in der großartige Fotos gezeigt werden: Das bietet die Cacaofabriek in Helmond.

Feinste Pralinen, edle Schokoladentafeln oder ganze Beutel mit erlesenen Bohnen: In der Cacaofabriek in Helmond kommen süße Mäuler auf ihre Kosten. In dem vor knapp zehn Jahren im Industriestyle renovierten Gebäude wurden von 1894 bis 1932 Kakaopulver und Schokoladenprodukte hergestellt.

Seit 2014 ist es ein Kulturzentrum mit Kino, Veranstaltungssaal für Musikkonzerte – und noch bis zum 19. Februar der Ort, an dem einige der spektakulärsten Aufnahmen von Profis gezeigt werden: der World Press Photo. Tipp: Schoki mitnehmen!

De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 LA Helmond, www.cacaofabriek.nl.

