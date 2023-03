Tagestour in den Freizeitpark: Toverland mit neuer Parkshow

Sevenum. Der Freizeitpark Toverland bei Venlo überrascht seine Besucherinnen und Besucher in dieser Sommersaison mit einer neuen Parkshow.

Aqua Bellatores heißt die spektakuläre Show voller Stunts und beeindruckender Wassereffekte. Sie steht ganz im Zeichen eines Kampfes zwischen Gut und Böse. Eine Flutwelle von 10.000 Litern Wasser entscheidet über den Ausgang. Aqua Bellatores ist im Freizeitpark Toverland in Sevenum bei Venlo vom 7. April bis zum 27. August täglich zu sehen.

Wasserkämpfer

Aqua Bellatores steht für „Wasserkämpfer“ und spielt sich im Eingangsbereich Port Laguna ab. Die Einwohner von Port Laguna feiern ihr alljährliches Sommerfest auf dem Dorfplatz. Als Piraten die Macht über die Magie von Port Laguna an sich reißen, folgt ein spektakulärer Kampf voller Stunts und Wassereffekte. Gelingt es den Dorfbewohnern, die Magie zurückzuerobern?

„Bei der Entwicklung von Aqua Bellatores sind wir von einem großen Spektakel ausgegangen“, erklärt Luke Verhoeven, Manager Entertainment. „Mit einer Kombination aus Parkour, Freerunning, Akrobatik, Trampolinen, Ziplines und Wassereffekten können wir etwas wirklich Einzigartiges bieten.“

Die „Wasserkämpfer“ kommen: So soll der Eingangsbereich der neuen Themenwelt „Port Laguna“ im Freizeitpark Toverland aussehen. Foto: Toverland

Neuheit in der Show-Welt

Wasser spielt bei Aqua Bellatores die Hauptrolle. Gleich 32 Wasserfälle und 17 Fontänen wurden ins Bühnenbild integriert. Eine dreieinhalb Meter breite Flutwelle, bei der sage und schreibe 10.000 Liter Wasser über die Kulisse strömen, stellt den Höhepunkt der Show dar.

„Die Wassereffekte, die wir in bei Aqua Bellatores einsetzen, wurden noch nie zuvor in Parkshows gezeigt. Aus diesem Grund haben wir die dahinter verborgene Technik auch in eigener Regie entwickelt. Darauf sind wir sehr stolz!“, so Luke.

Beeindruckendes Bühnenbild

Das Bühnenbild wurde als Dorfplatz mit farbenfrohen Fassaden gestaltet, sodass es zum mediterranen Stil von Port Laguna passt. Auch unzählige Tonnen, Flaschenzüge, Fahnen und Marktstände gehören zur Kulisse. In der Mitte des Dorfplatzes steht eine Statue, die die Magie von Port Laguna im wahrsten Sinne des Wortes in Händen hält. Diese Show sticht mit einem 25 Meter breiten, 12 Meter tiefen und 7 Meter hohen Bühnenbild garantiert sofort ins Auge.

Täglich vier Vorstellungen

Aqua Bellatores wird in der Zeit vom 7. April bis zum 27. August 2023 zwei- bis viermal täglich aufgeführt. Die Show wird zweisprachig dargeboten, auf Niederländisch und Englisch, und spricht damit ein internationales Publikum an.

Die neue Parkshow ist eine Koproduktion mit dem schottischen Show-Unternehmen Falcon Entertainment. Insgesamt arbeiten zehn Stuntmen an der Show mit. Das Bühnenbild wurde von Create! produziert und steht auf einer temporären Layher-Konstruktion von AXIS Structures. Die spezielle Show-Musik wurde vom deutschen Musikproduktionsstudio IMAscore komponiert.

Viele Attraktionen

Der Freizeitpark Toverland besteht aus sechs Themengebieten mit sage und schreibe 35 Attraktionen und Shows, unter anderem Troy: der schnellsten, längsten und höchsten Holzachterbahn der Beneluxstaaten. Toverland liegt in Sevenum in der niederländischen Provinz Noord-Limburg, mit dem Auto nur eine gute halbe Stunde zum Beispiel von Duisburg entfernt. Mitte 2023 wird der Freizeitpark um 4 neue Attraktionen für die ganze Familie erweitert. Nähere Informationen finden Sie auf www.toverland.com.

