Tagestour: Halloween im Freizeitpark Toverland bei Venlo

Sevenum/NL. Das Gruseln kann beginnen! Ab dem 7. Oktober starten im Freizeitpark Toverland in Sevenum bei Venlo die Halloween-Nächte. Es gibt viel zu sehen!

Der Freizeitpark Toverland steht ab Samstag, 7. Oktober, im Zeichen von Halloween, tagsüber mit 16 familienfreundlichen Halloween Days und in den Abendstunden mit 13 furchterregenden Halloween Nights. Bei den Halloween Nights jagen gut 160 Scare-Actors den Besuchern in fünf spannenden Scare-Zonen und sechs schaurigen Haunted Experiences einen Riesenschrecken ein. Dieses Jahr neu: das Haunted House „Now You’re Mine“, in dem eine Führung durch ein Bergbaumuseum eine sehr mysteriöse Wendung nimmt. Auch die Scare-Zone „Cirque“ erstrahlt mit einem Zirkusgelände außerhalb der Tore Toverlands in neuem Glanz. Nähere Informationen zum Programm finden Sie hier.

Neues Haunted House: Now You’re Mine

Im Bergbaumuseum Sevenum können die Besucherinnen und Besucher eine Sonderausstellung über Mijndert Müller bewundern. Dieser markante Bergwerksdirektor hat sich in den dunklen Stollen beim Museum auf die Suche nach dem Magnus Opum gemacht, einem Stein, der ewiges Leben verleihen soll. Seitdem fehlt jede Spur von Müller. Besucher, die sich trauen, die Geheimnisse des Bergwerkdirektors zu lüften, erwartet eine etwa 20-minütige Führung durch Now You’re Mine. Die Tickets kosten 9,50 Euro pro Stück und sind hier erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Im Bergbaumuseum Sevenum können die Besucherinnen und Besucher eine Sonderausstellung über Mijndert Müller bewundern. Foto: Toverland / PR

Schauderhafte Halloween Nights

Während der Halloween Nights (Altersempfehlung: ab zwölf Jahren) ergreifen furchterregende Kreaturen die Macht über Toverland. Nach einer beeindruckenden Parade lassen sie sich in fünf kostenlosen Scare-Zonen und sechs kostenpflichtigen Haunted Experiences nieder. Die Scare-Zone Cirque ist dieses Jahr imposanter als je zuvor. Besucher, die es wagen, das Zirkusgelände zu betreten, können durchgedrehten Zirkusartisten begegnen, in nostalgischen Fahrgeschäften Platz nehmen, traditionelle holländische Spiele spielen und es sich bei den Food-Trucks schmecken lassen.

Aber das ist noch längst nicht alles: Mexikanische Verstorbene kehren in „Fiesta de los Muertos“ zurück, trojanische Zombie-Krieger treiben ihr Unwesen in „DesTroy“, die Eishexe Morgana ergreift die Macht in „Morgana’s Frozen Knights“ und mutierte Besatzungsmitglieder machen in „Shadows of the Sea“ den Meeresgrund unsicher.

Für den Besuch der sechs Haunted Experiences (5 € - 9,50 €) müssen ein Ticket und ein Zeitfenster reserviert werden. Neben dem neuen Haunted House Now You’re Mine können Draufgänger in „The Witches Forest“ einen Wald mit dunklen Hexen betreten, sich einen Weg zwischen den riesigen Ratten im Labyrinth „Trapped“ bahnen und sich im mysteriösen Landhaus „Maison de la Magie“ umsehen. In „The Dollhouse“ stehen die Besucher lebensechten Puppen gegenüber und in „Fear The Woods“ können sie einen verschwundenen Förster aufspüren.

All-in-Fear-Pass

Für Besucher, die alle Haunted Experiences erleben möchten, gibt es den All-in-Fear-Pass. Der Fear Pass kostet 49,50 € und gewährt einmalig Zugang zu allen sechs Experiences. Außerdem brauchen Gäste mit einem Fear Pass kein Zeitfenster für die Experiences zu reservieren und dürfen die Warteschlange umgehen. Und dazu ist der Fear Pass, ein physischer Pass mit einzigartigem Umhängeband, ein echtes Sammlerobjekt.

Familienfreundliche Halloween Days

Während der Halloween Days (Altersempfehlung: bis 12 Jahre) genießt die ganze Familie zwei spannende Familienshows und fünf außergewöhnliche Halloween-Erlebnisse. Dieses Jahr neu: das Indoor-Erlebnis Magic Forest. In diesem außergewöhnlichen Wald machen die Besucher sich auf die Suche nach einer magischen Linde. Bei der speziellen Show „Toos und Morrel gaan griezelen“ erleben Toos und Morrel ein tolles Gruselabenteuer. Auch Dr. Fool ist wieder mit dabei, um die Ängste der jüngsten Besucher zu testen. Zu guter Letzt darf ein Besuch auf der Pumpkin Farm nicht fehlen, dort kann man dieses Jahr sage und schreibe 40.000 Kürbisse bewundern.

Tickets und Öffnungszeiten:

Die Halloween Nights finden am 7. Oktober, 14. bis einschl. 16. Oktober, 18. bis einschl. 22. Oktober, 27. bis einschl. 29. Oktober und am 4. November statt. Während der Halloween Nights ist Toverland bis 23 Uhr geöffnet, um 22.45 Uhr beginnt eine Feuerwerksshow zum Abschluss. Auch alle Attraktionen sind geöffnet. Am 7. und 8. Oktober, 14. bis einschl. 22. Oktober, 27. bis einschl. 29. Oktober sowie am 4. und 5. November können Besucher die Halloween Days genießen. Tickets gibt es hier.

