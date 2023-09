Tagestour: Goldener Herbst in den Schlossgärten Arcen

So schön sieht es in den Schlossgärten Arcen jetzt zu Herbstbeginn aus.

Arcen. Die Schlossgärten Arcen haben sich ein buntes Herbstkleid angezogen. Ein Besuch in den großzügigen Anlagen bei Venlo lohnt sich gerade jetzt.

Auch in den Schlossgärten Arcen, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo, hält der Herbst langsam Einzug. Denn die 32 Hektar voller Düfte und Farben, einzigartiger Gärten, historischer Parkanlagen und einem Schloss aus dem 17. Jahrhundert zeigen sich nun mit vielen bunten Herbstblättern von ihrer farbenfrohen Seite und schmücken Tausende Herbstblumen und -Pflanzen die Blumenbeete, Pflanzkübel und Schlossräume. Auch die aktuellen Wetterprognosen sind günstig und versprechen einen richtig ‚Goldenen Herbst‘ in den Schlossgärten!

Herbstliche Gartenerlebnisse

Bis zum Ende der Gartensaison am 29. Oktober strahlt der Park wieder mit Tausenden Herbstblühern. Der Blütenflor im Park wechselt mit den Jahreszeiten, so schlängelt sich der Blumenpfad am Großen Teich mit bunten Chrysanthemenkugeln, sind Blumenbeete und Pflanzkübel mit verschiedenen Heidepflanzen und anderen Herbstblühern bepflanzt. Nebenan können zwei halbe mit Chrysanthemen bepflanzte Riesenkugeln bewundert werden. Vor dem Schloss und auf dem Schlosshof können drei XL-Heide-Kugeln bestaunt werden, die Kugeln sind mit jeweils 654 Heidepflanzen bepflanzt.

Durchs Schloss geht es in die Gärten. Foto: PR

Ebenfalls hat das Blumenteam der Schlossgärten Arcen den Park und das Schloss an zahlreichen Stellen mit Kompositionen aus Herbstblumen geschmückt. Schon vor dem Eingang zum Park werden Besucher auf dem Schlossvorhof von drei Torwächterinnen begrüßt, die in drei orangefarbigen Pflanzkübeln mit Heidepflanzen stehen, jede mit ihrer jeweils eigenen Herbstblumendekoration.

Im Schloss erwartet die Besucher eine mit Herbstblumen geschmückte Bel-Etage. Jedes Zimmer hat sein eigenes Farbthema und die Blumenarrangements sind so gestaltet, dass der Betrachter Inspirationen zum Nachmachen fürs eigene Zuhause bekommt.

Auch in den Patio-Gärten hinter der Plaza Verde gibt es Blumenarrangements des Blumenteams, dort werden bis zum Ende der Gartensaison 7 Drahtfiguren stehen, die mit jeweils eigenem Kleid und Trockenblumen dekoriert sind. Diese Figuren symbolisieren die Schlossdamen, die einst durch die Gärten des Schlosses Arcen schlenderten.

Termintipp: Enchanted Gardens vom 13. bis 29. Oktober

Vom 13. bis 29. Oktober 2023 die Gärten auch in den Abendstunden von 19 bis 23 Uhr besucht werden, denn dann verschmilzt die wunderschöne abendliche Kulisse der Gärten mit den Illuminationen spektakulärer Lichtkunst. Ein märchenhafter Abendspaziergang durch den verzauberten Blumen- und Pflanzenpark.

Das ausführliche Veranstaltungsprogramm und Informationen zu den Eintrittspreisen finden sich unter www.schlossgaerten.de.

