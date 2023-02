Tagestour: Freizeitpark Toverland mit neuen Attraktionen

Sevenum. Der Freizeitcamp Toverland in der Nähe von Venlo freut sich über gute Besucherzahlen in 2022. Für dieses Jahr sind weitere Attraktionen geplant.

Der Freizeitpark Toverland begrüßte im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 1.032.000 Besuchern. Im Vergleich zum letzten Besucherrekord aus dem Jahr 2019 stellt dies einen Anstieg von ganzen 20 Prozent dar. Dieses beträchtliche Wachstum konnte durch ganzjährig verlängerte Öffnungszeiten und die Investition in saisonale Veranstaltungen wie zum Beispiel die erfolgreichen Halloween Nights und das neue Konzept Winter Feelings realisiert werden. Auch 2023 wird mit der Eröffnung von vier neuen Attraktionen und fünf neuen Erlebnissen für die ganze Familie im Themengebiet Avalon ein vielversprechendes Jahr.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir 2022 die Grenze von einer Million Besuchern überschreiten durften“, berichtet Geschäftsführer Jean Gelissen jr.. „In nur 21 Jahren haben wir uns von einem Indoor-Vergnügungspark zu einem vollwertigen Themenpark für die ganze Familie entwickelt und spielen in der Champions League der Themenparks mit.“

Der Besucherrekord lässt sich unter anderem auf die gut besuchten Feiertage und Veranstaltungen zurückführen. „Das Halloween-Konzept war durch die Neuerungen und Investitionen der letzten Jahre beliebter dann je zuvor. Auch unser neues Konzept Winter Feelings, wofür wir im Winter erstmals den kompletten Park geöffnet und viel in winterliche Dekoration, Shows und Erlebnisse investiert haben, hat Früchte getragen. Zu guter Letzt war die Anzahl der Kinder, die ihre Klassenfahrt in Toverland verbrachten, sowie der Gäste, die uns im Rahmen einer geschäftlichen Veranstaltung besuchten, höher als je zuvor.“

Im Jahr 2019 begrüßte Toverland 862.000 Besucher. 2020 und 2021 zwang Corona den Freizeitpark zu längeren Schließungen und einer eingeschränkten Besucherkapazität, wodurch es zu einem Rückgang der Besucherzahlen auf 534.000 bzw. 717.500 Gästen kam. Dieses Jahr wird durch die Erweiterung von Avalon ein Wachstum erwartet.

Jahreskalender 2023

„Auch 2023 präsentieren wir unseren Gästen einen abwechslungsreichen Jahreskalender, indem wir den Nachdruck fortwährend auf Themen legen, die zur Jahreszeit passen, darüber hinaus werden die Öffnungszeiten an Feiertagen und in den Ferien erneut verlängert“, erläutert Jean Gelissen jr.. „Zudem investieren wir in eine neue Parkshow, die ab dem Start der neuen Sommersaison am 1. April täglich zu sehen ist. Im Sommer bieten wir außerdem wieder die Möglichkeit, im Pop-Up Summer Camp am Fuße der Holzachterbahn Troy zu übernachten.“

Der komplette Jahreskalender ist hier zu finden.

Erweiterung Avalon

Mitte 2023 eröffnet Toverland gleich vier neue Attraktionen und fünf neue Erlebnisse im Themengebiet Avalon. Hierdurch wird das Angebot in diesem mittelalterlichen Themengebiet für eine breitere Zielgruppe noch attraktiver und die Aufenthaltsdauer in Avalon verlängert sich. Diese Erweiterung wird durch eine Investition in Höhe von 10 Millionen Euro ermöglicht. Nähere Informationen hier.

