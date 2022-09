Tagestour: Freizeitpark Toverland mit neuen Attraktionen

Sevenum/NL. Der Freizeitpark Toverland in Sevenum bei Venlo macht sich fit für die Zukunft. Nächstes Jahr gehen gleich vier neue Attraktionen an den Start.

Mitte 2023 wird Toverland vier neue Attraktionen im Themenbereich Avalon eröffnen, in dem sich die Gäste in der mythischen Welt von dem berühmten Zauberer Merlin befinden. Dadurch wird das Attraktionsangebot für eine breitere Zielgruppe attraktiver und die Gäste können sich länger in diesem Gebiet aufhalten. Zusätzlich zu den zwei großen und zwei kleinen Attraktionen werden ein Wasserspielplatz, ein Kleinkinderspielplatz und diverse neue Erlebniselemente hinzugefügt. Für diese Erweiterung werden insgesamt 10 Millionen Euro investiert.

Im Jahr 2018 eröffnete die Themenwelt von Avalon mit dem spektakulären Wing-Coaster Fēnix, der Bootsfahrt Merlin’s Quest und dem Bedienungsrestaurant The Flaming Feather. Mitte 2023 wird Toverland vier neue Attraktionen in Avalon eröffnen, die es den Gästen ermöglichen, das Gebiet und seine Bewohner noch besser kennenzulernen. Das bedeutet, dass es hier für die ganze Familie noch mehr zu tun gibt. Die ersten Bauarbeiten für diese vollständige Metamorphose haben bereits gestartet.

Pixarus

Die erste Attraktion ist Pixarus. In dieser Flight School of Magic erhalten Merlins Schüler Flugunterricht. Die Gäste können selbst entscheiden wie ihr Flug aussehen wird, indem sie ihr eigenes Fahrzeug steuern und somit bestimmen, wie oft es etwa über den Kopf geht. Pixarus hat ein einzigartiges Element, denn diese Attraktion befindet sich in der angewinkelten Kurve (sogenannte „Helix“) der Achterbahn Fēnix. Dadurch fliegen beide Attraktionen direkt aneinander vorbei.

In der Themenwelt „Pixarus“ erhalten Merlins Schüler Flugunterricht. Foto: Toverland

Dragonwatch

Für wen Pixarus zu spannend ist und lieber zusammen in die Luft gehen möchte, kann sich auf den Weg zum familienfreundlichen Fallturm Dragonwatch machen. Dies ist der ideale Ort, um die Drachen von Avalon aus 17 Metern Höhe zu beobachten und die Aussicht auf den Freizeitpark zu genießen.

Garden Tour

Sicher am Boden werden die jüngsten Gäste von Merlin eingeladen, einen Blick in seinen zauberhaften Kräutergarten zu werfen. Auf dieser 130 Meter langen Garten Tour durch eine außergewöhnliche Flora und Fauna treffen die Gäste auf die magischen Kreaturen von Avalon. Kinder können diese überraschende Tour alleine, als auch zusammen mit den Eltern erleben.

Jumping Juna

Am Fuße von Dragonwatch können Kinder im Karussell Jumping Juna Platz nehmen. Hier veranstalten das verspielte Einhorn Juna und der schelmische Drache Sparky eine Verkleidungsparty. Diese beiden neuen Figuren werden 2023 zum ersten Mal im Toverland zu sehen sein.

Erlebniselemente: Neben der Eröffnung neuer Attraktionen gibt es in Avalon noch mehr zu tun! Der Bereich wird mit einem Wasserspielplatz und einem Spielplatz für Kleinkinder, direkt neben der Terrasse von The Flaming Feather, weiter bereichert. Die Gäste finden hier auch mehrere neue Erlebniselemente, die ihr Gesamterlebnis verbessern, wie z.B. neue Szenen und Updates bestehender Attraktionen. Hierüber soll zu einem späteren Zeitpunkt mehr bekanntgegeben werden.

In „Jumping Juna“ spielen ein Einhorn und ein Drache eine Verkleidungsparty. Foto: Toverland

„Wir sind sehr stolz auf alles, was in Avalon passieren wird“, sagt Geschäftsführer Jean Gelissen Jr. „Unser Vertrauen in die Kraft der Welt von Merlin bedeutet, dass wir damit eine noch breitere Zielgruppe in Kontakt bringen möchten. Mit unserem Wissen, unseren Fähigkeiten und unserer Erfahrung wissen wir, wie wir dieses Thema so gestalten können, dass es einzigartig ist und zu unserer Identität passt.“

